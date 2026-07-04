Add Zee Business As A Preferred Source
App

आर्चर को आ गया स्वाद... वैभव सूर्यवंशी ने पहली गेंद पर ही जड़ा झन्नाटेदार छक्का, डेब्यू को बनाया यादगार

Vaibhav Sooryavanshi Debut: इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे दूसरे मैच में 15 साल के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला. वैभव ने मैच की शुरुआत में ही इस डेब्यू को यादगार बना दिया. उन्होंने अपने आईपीएल के दोस्त जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर ही झन्नाटेदार छक्का जड़कर सनसनी मचा दी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 04, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:49 PM IST
आर्चर को आ गया स्वाद... वैभव सूर्यवंशी ने पहली गेंद पर ही जड़ा झन्नाटेदार छक्का, डेब्यू को बनाया यादगार
Image Credit: आर्चर को आ गया स्वाद... वैभव सूर्यवंशी ने पहली गेंद पर ही जड़ा झन्नाटेदार छक्काSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली में घर-घर जाकर डेटा अपडेट कर रहे अधिकारी, 29 जुलाई तक अनिवार्य है प्रक्रिया
Delhi SIR News12 min ago
2
mp news15 min ago
3
Mamata Banerjee25 min ago
4
delhi high court news30 min ago
5
Uttarakhand Weather Alert35 min ago