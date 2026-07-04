आर्चर को आ गया स्वाद... वैभव सूर्यवंशी ने पहली गेंद पर ही जड़ा झन्नाटेदार छक्का, डेब्यू को बनाया यादगार

Vaibhav Sooryavanshi Debut: भारतीय क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी के युग की शुरुआत हो चुकी है. इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे दूसरे मैच में 15 साल के खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला. वैभव ने मैच की शुरुआत में ही इस डेब्यू को यादगार बना दिया. उन्होंने अपने आईपीएल के दोस्त जोफ्रा आर्चर पर बिल्कुल रहम नहीं किया और उनकी पहली गेंद पर ही झन्नाटेदार छक्का जड़कर सनसनी मचा दी. बता दें कि पहली बार वैभव सूर्यवंशी और जोफ्रा आर्चर एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं. आईपीएल में ये दोनों राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं.
इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को संजू सैमसन की जगह प्लेइंग इलेवन में एंट्री मिली. तिलक वर्मा ने उन्हें इंडियन कैप पहनाई और इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया. वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन गए. इस मामले में उन्होंने पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया.
वैसे तो दुनियाभर के क्रिकेट फैंस ये उम्मीद कर रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल करियर की शुरुआत छक्का लगाकर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने अपनी तीसरी गेंद पर सिंगल से खाता खोला. अगले ओवर में पहली बार उनका सामना राजस्थान रॉयल्स के साथी जोफ्रा आर्चर से हुआ. वैभव कहां रहम करने वाले थे. आईपीएल में जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर सिक्स जड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर भी शानदार छक्का जड़ा. इसके बाद उन्होंने जोश टंग की गेंद पर भी सिक्स लगाया.
जोफ्रा आर्चर और जोश टंग की गेंद पर छक्का लगाने के बाद वैभव सूर्यवंशी कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा सके और डेब्यू पर 14 रन बनाकर आउट हो गए. उन्हें इंग्लैंड के स्पिन ऑलराउंडर विल जैक्स ने स्टंप किया. वैभव टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू पर स्टंपिंग होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने.