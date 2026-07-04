आर्चर को आ गया स्वाद... वैभव सूर्यवंशी ने पहली गेंद पर ही जड़ा झन्नाटेदार छक्का, डेब्यू को बनाया यादगार

Vaibhav Sooryavanshi Debut: भारतीय क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी के युग की शुरुआत हो चुकी है. इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे दूसरे मैच में 15 साल के खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला. वैभव ने मैच की शुरुआत में ही इस डेब्यू को यादगार बना दिया. उन्होंने अपने आईपीएल के दोस्त जोफ्रा आर्चर पर बिल्कुल रहम नहीं किया और उनकी पहली गेंद पर ही झन्नाटेदार छक्का जड़कर सनसनी मचा दी. बता दें कि पहली बार वैभव सूर्यवंशी और जोफ्रा आर्चर एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं. आईपीएल में ये दोनों राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं.