7 चौके और 5 छक्के... 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 331.58 की स्ट्राइक रेट से मचाई तबाही, 19 गेंद पर ठोक दिए 63 रन

भारत के 14 साल के स्टार युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन नेवी के खिलाफ 19 बॉल में 63 रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी ने DY पाटिल T20 कप में DY पाटिल ब्लू की तरफ से खेलते हुए धमाकेदार पारी खेली. IPL 2026 में अभी बहुत कम समय बचा है और उससे पहले ही वैभव सूर्यवंशी ने अपने तूफानी तेवर दिखा दिए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बेखौफ, अटैकिंग बैटिंग से क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा रखा है.

वैभव सूर्यवंशी का शानदार रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने सबसे पहले IPL 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में जबरदस्त शतक बनाकर अपनी पहचान बनाई थी और IPL इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने थे. वैभव सूर्यवंशी U19 सेटअप में आगे बढ़े, जहां उन्होंने कमाल कर दिया. वैभव सूर्यवंशी ने 25 यूथ ODI मैचों में 56.48 के शानदार एवरेज और 165.72 के शानदार स्ट्राइक रेट से 1,412 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 7 अर्धशतक बनाए, जिसमें U19 वर्ल्ड कप फाइनल में सिर्फ 80 गेंदों पर शानदार 175 रन बनाना भी शामिल है, जिससे भारत को जीत मिली.

18 T20 मैचों में 701 रन बना चुके

वैभव सूर्यवंशी हाल ही में दसवीं क्लास की बोर्ड परीक्षा छोड़ने के कारण सुर्खियों में आए थे. वह अब तक 18 T20 मैचों में 701 रन बना चुके हैं. वैभव सूर्यवंशी का T20 में स्ट्राइक रेट 204.37 का है. वैभव सूर्यवंशी ने घरेलू DY पाटिल T20 कप में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी. इंडियन नेवी द्वारा दिए गए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए DY पाटिल ब्लू के लिए ओपनिंग करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने पहले ओवर में चार गेंदों पर 16 रन बनाए और सिर्फ 12 गेंदों में 43 रन बना लिए.

वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद पर ठोक दिए 63 रन

वैभव सूर्यवंशी ने पांचवें ओवर में अपनी फिफ्टी पूरी की, जिसमें उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में एक छक्का और एक चौका लगाया. वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 19 गेंदों पर 63 रन बनाए जिसमें सात चौके और पांच छक्के शामिल थे, उनका स्ट्राइक रेट 331.58 का था. इंडियन नेवी के लिए कुवर पाठक ने 53 गेंदों में 87 रन बनाए. कप्तान सूरज वशिष्ठ ने 9 गेंदों में 13 रन बनाए.

सरफराज खान ने 19 गेंदों में 27 रन बनाए

शुभम रोहिल्ला ने सात गेंदों में 15 रन बनाए. नितिन तंवर 31 गेंदों में 57 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि विकेटकीपर नकुल शर्मा ने पांच गेंदों में 15 रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी के अलावा, यश ढुल ने आठ गेंदों में 12 रन बनाए. सरफराज खान ने 19 गेंदों में 27 रन बनाए. कप्तान शशांक सिंह ने 12 गेंदों में 20 रन बनाए. आनंद बैस 24 गेंदों में 35 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि अर्जुन तेंदुलकर ने 29 गेंदों में 55* रन बनाए.