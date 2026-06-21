Vaibhav Sooryavanshi: श्रीलंका-A के खिलाफ रविवार को दांबुला में ट्राई-नेशन सीरीज के फाइनल मैच में भारत-A के विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी श्रीलंकाई गेंदबाजों पर मिसाइल की तरह बरसे हैं. बता दें कि भारत-A और श्रीलंका-A के बीच ट्राई-नेशन सीरीज का फाइनल मुकाबला दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में श्रीलंका-A के कप्तान साहन अराच्चिगे ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी सौंपी.
वैभव सूर्यवंशी इस मैच में भारत-A के लिए ओपनिंग करने उतरे और उन्होंने 29 गेंद पर ताबड़तोड़ 94 रन जड़ दिए. वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका-A के गेंदबाजों पर मिसाइल की तरह बरसे और 324.14 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 10 चौके और 8 छक्के ठोक डाले. बता दें कि 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम इंडिया की टीम में चुना गया है. वैभव सूर्यवंशी को हाल ही में आयरलैंड व इंग्लैंड के आगामी दौरे और एशियन गेम्स के लिए भारत की T20I टीम में शामिल किया गया है.
वैभव सूर्यवंशी अगर आयरलैंड या इंग्लैंड दौरे पर डेब्यू करते हैं, तो वह 15 साल की उम्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा पुरुष इंटरनेशनल क्रिकेटर बन जाएंगे. वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जिन्होंने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू के समय 16 साल और 205 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी. वैभव सूर्यवंशी का चयन राजस्थान रॉयल्स के साथ उनके शानदार IPL सीजन के बाद हुआ है. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 16 पारियों में 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने.
वैभव सूर्यवंशी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 'मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर' अवॉर्ड, 'इमर्जिंग प्लेयर' का सम्मान और 'ऑरेंज कैप' मिली. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में रिकॉर्ड 72 छक्के भी लगाए, जिससे उन्होंने 2012 में क्रिस गेल के 59 छक्कों के IPL रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. इस साल की शुरुआत में, वैभव सूर्यवंशी ने भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी और इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में 175 रन बनाए थे.
वैभव सूर्यवंशी ने 25 यूथ ODI मैचों में 56.48 की औसत और 165.72 की स्ट्राइक रेट से 1412 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं. यूथ ODI में वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर 175 रन रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने यूथ ODI में 110 छक्के ठोके हैं. 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में डेब्यू करने के हकदार हैं. वैभव सूर्यवंशी एक युवा भारतीय क्रिकेटर हैं. वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च 2011 को भारत की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत से कुछ दिन पहले हुआ था.
वैभव सूर्यवंशी का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव में हुआ था. वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. साथ ही वह लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं. वैभव सूर्यवंशी बिहार के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. वैभव सूर्यवंशी ने साल 2024 में 12 की उम्र में रणजी ट्रॉफी में बिहार के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. वैभव सूर्यवंशी के पिता का नाम संजीव सूर्यवंशी है. संजीव सूर्यवंशी भी एक क्रिकेटर थे. वैभव सूर्यवंशी ब्रायन लारा को अपना आदर्श मानते हैं.