वैभव सूर्यवंशी ने 'फर्स्ट क्लास क्रिकेट' को बना दिया 'वनडे', 42 गेंद पर ठोका अर्धशतक, टूट गया 57 साल पुराना रिकॉर्ड

सेंट्रल जोन बनाम ईस्ट जोन दलीप ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) मैदान पर जारी है. इस मैच में ईस्ट जोन के धाकड़ ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने सेंट्रल जोन के गेंदबाजों के धागे खोलकर रख दिए. वैभव सूर्यवंशी ने ईस्ट जोन के लिए इस मैच में ओपनिंग करते हुए पहली पारी में 81 गेंद पर 92 रन ठोक दिए. वैभव सूर्यवंशी ने 113.58 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी में 7 चौके और 7 छक्के लगाए. वैभव सूर्यवंशी ने इसी के साथ ही इतिहास रच दिया है.
वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच के दौरान अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और तीन छक्कों और पांच चौकों की मदद से सिर्फ 42 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी में लक्ष्मण सिंह का 57 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा. दरअसल, लक्ष्मण सिंह ने 16 साल और 23 दिन की उम्र में दलीप ट्रॉफी में अपना पहला अर्धशतक लगाया था. वहीं, वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल और 157 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की.
वैभव सूर्यवंशी इसी के साथ ही लक्ष्मण सिंह को पीछे छोड़ते हुए दलीप ट्रॉफी में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं. वैभव सूर्यवंशी और लक्ष्मण सिंह के बाद इस लिस्ट में पीयूष चावला का नाम आता है. पीयूष चावला ने 16 साल और 307 दिन की उम्र में दलीप ट्रॉफी में अपना पहला अर्धशतक लगाया था. लक्ष्मण सिंह ने 1969 में यह रिकॉर्ड बनाया था. बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया. वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 42 गेंदें खेलीं.
दलीप ट्रॉफी में फिफ्टी लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी
1. वैभव सूर्यवंशी (2026) - 15 साल 157 दिन
2. लक्ष्मण सिंह (1969) - 16 साल 23 दिन
3. पीयूष चावला (2025) - 16 साल 307 दिन
बता दें कि इस दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच के पहले दिन यानी रविवार को ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन की दाहिनी कलाई पर चोट लग गई थी, जिसके कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा. इसके बाद उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी ने कुछ समय के लिए ईस्ट जोन की कप्तानी संभाली. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने लगभग एक घंटे तक ईस्ट जोन की कप्तानी की और इस दौरान उन्होंने एक सफल DRS रिव्यू भी लिया. इससे पहले नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में वैभव सूर्यवंशी जल्दी आउट हो गए थे. लेकिन ईस्ट जोन ने नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ यह मैच पारी और 210 रन से जीता था. वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ दूसरी पारी में तीन ओवर फेंके और 11 रन देकर 2 विकेट लिए.