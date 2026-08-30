वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, 15 साल की उम्र में संभाली टीम की कमान, दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में दिखा ऐसा अंदाज

ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच दलीप ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच में ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और सेंट्रल जोन को पहले बल्लेबाजी सौंपी. खबर लिखे जाने तक सेंट्रल जोन ने 4 विकेट गंवाकर 124 रन बना लिए हैं. इस मैच के दौरान एक ऐसा पल आया जब 15 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ईस्ट जोन की कप्तानी करते हुए नजर आए. यह अपने आप में ही एक दिलचस्प वाकया है, क्योंकि इस मैच में मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार जैसे दिग्गज क्रिकेटर भी खेल रहे हैं, जो उस समय मैदान पर मौजूद थे जब 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ईस्ट जोन की कप्तानी कर रहे थे.
दरअसल, वैभव सूर्यवंशी ईस्ट जोन के उपकप्तान हैं. वैभव सूर्यवंशी को उस समय मैदान पर कप्तानी की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी, जब नियमित कप्तान ईशान किशन के हाथ में चोट लग गई थी. यह घटना सेंट्रल जोन की पहली पारी के 19वें ओवर के दौरान हुई. विकेटकीपिंग करते समय ईशान किशन की दाहिनी कलाई पर जोरदार चोट लगी. मैदान पर टीम के फिजियो से तुरंत इलाज मिलने के बाद, ईशान किशन को आगे की मेडिकल जांच के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा. बाद में ईशान किशन को कलाई पर पट्टी बंधी हुए मैदान के बाहर देखा गया था.
ईशान किशन के मैदान से बाहर जाने के बाद कुमार कुशाग्रा ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली, जबकि कप्तानी वैभव सूर्यवंशी को सौंप दी गई. महज 15 साल की उम्र में एक सीनियर फर्स्ट-क्लास टीम की कप्तानी संभालना वैभव सूर्यवंशी के करियर की शुरुआत में ही एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है. वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तान बनाए जाने पर घरेलू क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा हुई थी, लेकिन ईस्ट जोन के सेलेक्टर्स अपने फैसले पर मजबूती से डटे रहे. सेलेक्टर्स ने साफ किया कि यह कदम इस 15 साल के खिलाड़ी को कम समय की कप्तानी की जरूरतों के बजाय लंबे समय के विकास के लिए तैयार करने के मकसद से उठाया गया था. साल 2024 की शुरुआत में फर्स्ट-क्लास डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी अपना केवल दूसरा दिलीप ट्रॉफी मैच और कुल 10वां फर्स्ट-क्लास मैच खेल रहे हैं.
मैदान पर सबसे कम उम्र का खिलाड़ी होने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी को मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार और अभिमन्यु ईश्वरन जैसे अनुभवी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेटर्स से भरी ईस्ट जोन टीम को संभालने की जिम्मेदारी दी गई. यह एक दुर्लभ मौका था, जब उनकी उम्र के किसी खिलाड़ी को ईस्ट जोन को संभालने का काम सौंपा गया. वैभव सूर्यवंशी ने इससे पहले अपने 9 फर्स्ट क्लास मैचों की 13 पीरियों में 215 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है. वैभव सूर्यवंशी का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 93 रन रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने इसके अलावा 13 List A मैचों में 564 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. वैभव सूर्यवंशी का List A क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 190 रन रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने 40 टी20 मैचों में 1670 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं. वैभव सूर्यवंशी का टी20 क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 144 रन रहा है.