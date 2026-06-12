IND vs IRE: आईपीएल 2026 के सबसे चर्चित खिलाड़ी 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को इंडिया के लिए खेलते देखने के लिए फैंस बेताब हैं. कयास लगाए जा रहे थे कि जून के अंत में इंडिया वर्सेस आयरलैंड टी20 सीरीज में वह डेब्यू कर सकते हैं, लेकिन वैभव के फैंस के लिए एक दिल तोड़ देने वाली खबर देखने को मिल रही है. वैभव सूर्यवंशी के इंडिया डेब्यू में देरी होने की संभावना है. फिलहाल वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज में एक्शन में दिख रहे हैं. इस बीच आयरलैंड क्रिकेट के एक बयान ने नया सस्पेंस बना दिया है.
भारतीय टीम पहले 13 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी. इसके बाद आयरलैंड टूर पर 26 जून से 2 टी20 मैच होने हैं. लेकिन इस टूर पर खतरे के बाद मंडरा रहे हैं. आयरलैंड क्रिकेट बेलफास्ट में हुई हिंसा को लेकर सतर्क हो गया है और एक बयान भी जारी किया. बोर्ड के द्वारा सीधे कहा गया है कि फिलहाल यह कन्फर्म नहीं है, क्योंकि बेलफास्ट हिंसा चरम पर है.
भारत को आयरलैंड के खिलाफ दोनों टी20 मैच बेलफास्ट में ही हैं. ऐसे में आयरलैंड या तो भारत के मुकाबले वहां से शिफ्ट कर सकता है या दौरे को ही कैंसिल कर दिया जाएगा. बेलफास्ट हिंसा के चलते ही लिस्बर्न में होने वाले इंटर-प्रोविंशियल T20 फेस्टिवल को रद्द करने का फैसला किया गया. आयरलैंड क्रिकेट ने पुष्टि की कि आयरिश सीनियर कप और नेशनल कप मैचों के बारे में अगले 2 दिनों में फैसला किया जा सकता है.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भी बेलफास्ट हिंसा पर पैनी नजर है. दरअसल, एक चाकूबाजी की घटना का मुद्दा बेलफास्ट में तब तूल पकड़ गया जब लोग सड़कों पर उतर आए. हमले का वीडियो वायरल हुआ और भीड़ सड़कों पर उतर आई. कहीं, वाहनों में आग लगा दी गई और कहीं दुकानों को राख कर दिया गया. हालात नहीं सुधरे तो आयरलैंड टूर को कैंसिल किया जा सकता है.
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आयरलैंड टूर अगर कैंसिल होता है तो वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ दौरे पर नजर आ सकते हैं. 1 जुलाई से टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैच खेलने हैं. फिलहाल वैभव सूर्यवंशी ट्राई सीरीज में कमाल की बैटिंग करते दिखे. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ पारी से समा बांध दिया. हालांकि, अब देखना होगा कि उन्हें कब इंडिया डेब्यू के लिए मैदान पर उतारा जाता है.