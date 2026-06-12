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टल जाएगा वैभव का इंडिया डेब्यू? IND vs IRE सीरीज पर मंडराया खतरा, क्या है पूरा मामला?

IND vs IRE: आईपीएल 2026 के सबसे चर्चित खिलाड़ी 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को इंडिया के लिए खेलते देखने के लिए फैंस बेताब हैं. कयास लगाए जा रहे थे कि जून के अंत में इंडिया वर्सेस आयरलैंड टी20 सीरीज में वह डेब्यू कर सकते हैं, लेकिन वैभव के फैंस के लिए एक दिल तोड़ देने वाली खबर देखने को मिल रही है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 12, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:20 AM IST
टल जाएगा वैभव का इंडिया डेब्यू? IND vs IRE सीरीज पर मंडराया खतरा, क्या है पूरा मामला?
Image Credit: Vaibhav Suryavanshi

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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