IND vs IRE: आईपीएल 2026 के सबसे चर्चित खिलाड़ी 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को इंडिया के लिए खेलते देखने के लिए फैंस बेताब हैं. कयास लगाए जा रहे थे कि जून के अंत में इंडिया वर्सेस आयरलैंड टी20 सीरीज में वह डेब्यू कर सकते हैं, लेकिन वैभव के फैंस के लिए एक दिल तोड़ देने वाली खबर देखने को मिल रही है. वैभव सूर्यवंशी के इंडिया डेब्यू में देरी होने की संभावना है. फिलहाल वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज में एक्शन में दिख रहे हैं. इस बीच आयरलैंड क्रिकेट के एक बयान ने नया सस्पेंस बना दिया है.