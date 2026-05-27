आज टूट जाएगा आईपीएल का 12 साल पुराना रिकॉर्ड? इतिहास बदलने उतरेंगे वैभव सूर्यवंशी, निशाने पर 'ऑरेंज आर्मी'

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi: राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी आज आईपीएल 2026 में इतिहास रचने के लिए उतरेंगे. वह एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उनकी टीम मुल्लांपुर में बुधवार (27 मई) को आईपीएल के एलिमिनेटर मैच में उतरेगी. इस मुकाबले में जीतने वाली टीम इसी मैदान पर 29 मई को गुजरात टाइटंस का सामना करेगी. हारने वाली टीम को वापस घर लौटना होगा. 31 मई को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की टीम पहले ही पहुंच गई है.

आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड फिलहाल वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम दर्ज है. गेल ने 2012 सीजन में 59 छक्के मारे थे. वैभव के इस सीजन में 53 छक्के हो गए हैं और वह मैच में अगर 7 छक्के लगाते हैं तो उनसे आगे निकल सकते हैं.

कैसा रहा है वैभव का सीजन में प्रदर्शन?

बिहार के रहने वाले सूर्यवंशी के लिए यह सीजन असाधारण रहा है. उन्होंने 14 मैचों में 41.64 की औसत और 232.67 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 583 रन बनाए हैं. उनके इस प्रदर्शन में एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं. उनमें विराट कोहली और केएल राहुल जैसे बड़े खिलाड़ियों की निरंतरता और क्रिस गेल जैसी विस्फोटक बल्लेबाजी का अद्भुत मिश्रण देखने को मिला है.

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क्या सात छक्के लगाना आसान होगा?

वैभव ने अब तक इस सीजन में 53 छक्के जड़े हैं और उनके कुल रनों का 54 प्रतिशत से अधिक हिस्सा छक्कों के जरिए आया है. मौजूदा फॉर्म को देखते हुए इस युवा खब्बू बल्लेबाज के लिए सात छक्कों का लक्ष्य हासिल करना मुमकिन लगता है. उन्होंने इस सीजन में औसतन हर 4.7 गेंदों पर एक छक्का मारा है. इस उपलब्धि को हासिल करते ही किसी भी एक टी20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे.

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क्या वैभव सूर्यवंशी का लक्ष्य?

वैभव सूर्यवंशी ने पहले भी अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को साझा किया है. पूर्व अंग्रेज क्रिकेटर केविन पीटरसन के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान उन्होंने खुलासा किया था कि उनका अंतिम लक्ष्य टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बनना है. इसके अलावा क्रिस गेल के सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर के रिकॉर्ड को तोड़ना है. गेल ने 2023 में आरसीबी के लिए पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ आईपीएल मैच में नाबाद 175 रन बनाए थे.