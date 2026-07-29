जिम्बाब्वे को धोकर बिहार नहीं नागपुर पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, एयरपोर्ट पर किसके छूए पैर? VIDEO वायरल

Vaibhav Sooryavanshi Video: जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद 15 साल के 'वंडर बॉय' वैभव सूर्यवंशी भारत लौट आए हैं. हालांकि, वो अपनी जन्मभूमि समस्तीपुर नहीं बल्कि नागपुर में परिवार के पास पहुंचे हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस वैभव सूर्यवंशी के संस्कार की तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ हुए तीन मैचों की T20I सीरीज में वैभव ने वैभव ने 196.10 स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए थे.
वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में दो बड़े कारनामे किए. वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला अर्धशतक जड़ने वाले और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने. सफल शृंखला के बाद वो नागपुर पहुंचे और एयरपोर्ट पर परिवार से मिले. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही किसी के पैर छूते दिख रहे हैं.
नागपुर एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही वैभव सूर्यवंशी ने जिस महिला से पैर छूकर आशीर्वाद लिया, वो उनकी बुआ हैं. दिल जीतने वाली बात ये थी कि वैभव के आसपास लोगों का जमावड़ा था, लेकिन इसके बावजूद 'बिहार के लाल' अपना संस्कार नहीं भूले और मुस्कुराते हुए बेहद सरलतापूर्वक बुआ के पैर छूए. फैंस उनकी बैटिंग के दीवाने तो हैं ही, लेकिन वैभव ने अपने संस्कार से भी करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है.
15 साल के वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल सफर इंग्लैंड में शुरू हुआ. मैनचेस्टर में उन्हें डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन वो शुरुआती 3 मैचों में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 मैच से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया. जिम्बाब्वे में उन्हें दोबारा मौका मिला और राजस्थान रॉयल्स के धुरंधर ने इस मौके को लपक लिया. 3 मैचों में उन्होंने 50.33 की औसत और 196.10 से 151 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं. वो इस सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे और वैभव 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी चुने गए.