जिम्बाब्वे को धोकर बिहार नहीं नागपुर पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, एयरपोर्ट पर किसके छूए पैर? VIDEO वायरल

15 साल के वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल सफर इंग्लैंड में शुरू हुआ. मैनचेस्टर में उन्हें डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन वो शुरुआती 3 मैचों में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 मैच से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया. जिम्बाब्वे में उन्हें दोबारा मौका मिला और राजस्थान रॉयल्स के धुरंधर ने इस मौके को लपक लिया. 3 मैचों में उन्होंने 50.33 की औसत और 196.10 से 151 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं. वो इस सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे और वैभव 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी चुने गए.