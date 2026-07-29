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जिम्बाब्वे को धोकर बिहार नहीं नागपुर पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, एयरपोर्ट पर किसके छूए पैर? VIDEO वायरल

Vaibhav Sooryavanshi Video: जिम्बाब्वे में धमाल मचाने के बाद वैभव सूर्यवंशी भारत लौट आए हैं. हालांकि, वो बिहार नहीं नागपुर में अपने रिश्तेदार के पास पहुंचे हैं. एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वैभव ने अपनी बुआ से पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 29, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:28 PM IST
जिम्बाब्वे को धोकर बिहार नहीं नागपुर पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, एयरपोर्ट पर किसके छूए पैर? VIDEO वायरल
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी ने किसके पैर छुए? (Screengrab/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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