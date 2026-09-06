Add Zee Business As A Preferred Source
App

VIDEO: तिलक वर्मा और सूर्यवंशी में बहस? 15 साल के वैभव को किया स्लेज, वीडियो वायरल

Duleep Trophy Final: दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का शोर चरम पर देखने को मिला. वैभव ने दमदार शुरुआत की, लेकिन वह तिलक की स्लेजिंग का शिकार हो गए. दोनों के बीच जुबानी बहस का वीडियो वायरल है.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 06, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 12:33 PM IST
VIDEO: तिलक वर्मा और सूर्यवंशी में बहस? 15 साल के वैभव को किया स्लेज, वीडियो वायरल
Image Credit: AI Graphics

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बाय-बाय पापा कहकर चिनाब नदी में कूदी लड़की, डोडा में पुल से महिला के कूदने का Video
2
3
4
5