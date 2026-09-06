VIDEO: तिलक वर्मा और सूर्यवंशी में बहस? 15 साल के वैभव को किया स्लेज, वीडियो वायरल

अभिमन्यु ईश्वरन ने अपने बर्थडे पर शानदार पारी खेली, हालांकि बदकिस्मती से 72 रन के स्कोर पर रन आउट का शिकार हो गए. साउथ जोन की गेंदबाजी लड़खड़ाती नजर आई. भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी महंगे साबित हुए. सूर्यवंशी और ईश्वरन दोनों ने ही सिराज की धुनाई की. लंच ब्रेक तक ईस्ट जोन की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 133 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं, अब देखना होगा कि पहली पारी किस स्कोर पर खत्म होती है.