VIDEO: तिलक वर्मा और सूर्यवंशी में बहस? 15 साल के वैभव को किया स्लेज, वीडियो वायरल

Duleep Trophy Final: दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के चर्चे तेज थे. उन्होंने मुकाबले में बल्ले से धांसू शुरुआत की. लेकिन बीच मैच में स्लेजिंग का भी शिकार हुए. साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा से उनकी कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर फैल चुका है. सूर्यवंशी शानदार टच में नजर आ रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से फिफ्टी से चूक गए. 44 रन के स्कोर पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया.
सूर्यवंशी ईस्ट जोन के उप-कप्तान हैं, तिलक वर्मा ने उनके पद की बात करते हुए उन्हें स्लेज किया था. हालांकि, पूरी बातचीत सामने नहीं आई है, लेकिन दो बार तिलक ने वैभव का ध्यान भटकाने के लिए उनसे कुछ बातें कहीं. दूसरी बार दोनों में जुबानी बहस देखने को मिली. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें तिलक और वैभव काफी करीब बातचीत करते नजरआ रहे हैं.
ईस्ट जोन की शुरुआत ताबड़तोड़ रही. एक तरफ वैभव बल्ले से हल्ला बोल रहे थे तो दूसरी तरफ अभिमन्यु ईश्वरन ने अर्धशतक ठोका. दोनों ओपनर्स के बीच शतकीय पार्टनरशिप के चलते साउथ जोन के कप्तान तिलक परेशान थे. वह सूर्यवंशी के करीब जाकर उनसे बार-बार कुछ कह रहे थे. दोनों की बातचीत को अंपायर ने भी देखा और सुना. पहली बार में वैभव ने मुस्कुराकर उन्हें जाने दिया, लेकिन दूसरी बार वैभव भी कुछ बोलते नजर आ रहे थे.
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अभिमन्यु ईश्वरन ने अपने बर्थडे पर शानदार पारी खेली, हालांकि बदकिस्मती से 72 रन के स्कोर पर रन आउट का शिकार हो गए. साउथ जोन की गेंदबाजी लड़खड़ाती नजर आई. भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी महंगे साबित हुए. सूर्यवंशी और ईश्वरन दोनों ने ही सिराज की धुनाई की. लंच ब्रेक तक ईस्ट जोन की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 133 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं, अब देखना होगा कि पहली पारी किस स्कोर पर खत्म होती है.