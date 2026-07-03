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वैभव के लिए हो रहे परेशान? इस खिलाड़ी को कोच-कप्तान ने 5 साल तड़पाया, बेंच पर बैठा रहा फिर बिना डेब्यू टीम से बाहर

अगर आप सोच रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू करने का इंतजार लंबा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. एक ऐसा बदकिस्मत खिलाड़ी भी है, जिसने टीम इंडिया में शामिल होने के बाद 5 साल तक खेलने का इंतजार किया, लेकिन उसे बिना डेब्यू का मौका दिए टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 03, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:44 PM IST
वैभव के लिए हो रहे परेशान? इस खिलाड़ी को कोच-कप्तान ने 5 साल तड़पाया, बेंच पर बैठा रहा फिर बिना डेब्यू टीम से बाहर
Image Credit: (Photo: BCCI/ Abhimanyu Easwaran/instagram) इस खिलाड़ी को कोच-कप्तान ने 5 साल तड़पाया, बेंच पर बैठा रहा फिर बिना डेब्यू टीम से बाहरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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