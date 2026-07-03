वैभव के लिए हो रहे परेशान? इस खिलाड़ी को कोच-कप्तान ने 5 साल तड़पाया, बेंच पर बैठा रहा फिर बिना डेब्यू टीम से बाहर

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के शोर के बीच भारतीय क्रिकेट फैंस को इस बात की टेंशन सता रही है कि वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में कब डेब्यू करेंगे. 15 साल के युवा खिलाड़ी ने टीम इंडिया में तो जगह बना ली है, लेकिन मैदान पर उतरने का ख्वाब अभी पूरा नहीं हुआ है. आयरलैंड के खिलाफ हुए सीरीज में भी उन्हें मौका नहीं मिला और इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में भी वो बेंच पर बैठे रहे. अगर आप सोच रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू करने का इंतजार लंबा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. एक ऐसा बदकिस्मत खिलाड़ी भी है, जिसने टीम इंडिया में शामिल होने के बाद 5 साल तक खेलने का इंतजार किया, लेकिन उसे बिना डेब्यू का मौका दिए टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.
हम बात कर रहे हैं बंगाल के स्टार बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन की, जिनके लिए टीम इंडिया का दरवाजा तो कई बार खुला, लेकिन इंडियन कैप पहनकर मैदान पर उतरने का ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हुआ. ईश्वरन को पहली बार 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चुना गया था. वो बेंच पर बैठे रहे, इंतजार करते रहे. उनके बाद टीम में कई खिलाड़ी आए और डेब्यू भी कर लिए, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन को मौका नहीं मिला.
अभिमन्यु ईश्वरन को 2021 में इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिली थी. तब रोहित शर्मा और केएल राहुल की ओपनिंग जोड़ी शानदार फॉर्म में थी, इसलिए ईश्वरन को इंतजार करना पड़ा. हालांकि, तब उन्हें भी नहीं पता था कि ये इंतजार कितना लंबा होने वाला है. इंग्लैंड दौरे के बाद भी वो टीम के साथ ट्रैवल करते रहे, लेकिन डेब्यू करने का मौका नहीं मिला. हैरान करने वाली बात ये है कि उनके बाद टीम में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को उनसे पहले डेब्यू करा दिया गया. इतना ही नहीं, 5 साल तड़पाने के बाद अभिमन्यु ईश्वरन को बिना मैदान पर उतारे चयनकर्ताओं ने टीम से बाहर का भी रास्ता दिखा दिया.
बता दें कि 2021 से टीम इंडिया में शामिल होने के बाद अभिमन्यु ईश्वरन ने खुद से पहले श्रेयस अय्यर, केएस भरत, सूर्यकुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी और साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ियों का डेब्यू होते देखा, लेकिन खुद के डेब्यू के लिए तड़पते रहे.
बंगाल के बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन कई सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. वो क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में ज्यादातर दिखते हैं और आईपीएल में नहीं, इसलिए उनकी लोकप्रियता बाकी खिलाड़ियों से कम है. उन्होंने अब तक 113 फर्स्ट क्लास मैचों में 47.61 की औसत से 8,381 रन बनाए हैं, जिसमें 27 शतक और 36 फिफ्टी शामिल है.
बात करें वैभव सूर्यवंशी की तो टीम में जगह मिलने के बाद वो लगातार 3 मैचों से बेंच पर बैठे हुए हैं. आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज ने बल्ले से तहलका मचाते हुए ऑरेंज कैप जीती थी. उन्होंने इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 72 छक्के जड़े थे. हालांकि, इसके बावजूद हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर युवा खिलाड़ी को इंतजार करा रहे हैं. भारत-इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार, 4 जुलाई को मैनचेस्टर में खेला जाएगा. पहला मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था.