वैभव के लिए हो रहे परेशान? इस खिलाड़ी को कोच-कप्तान ने 5 साल तड़पाया, बेंच पर बैठा रहा फिर बिना डेब्यू टीम से बाहर

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के शोर के बीच भारतीय क्रिकेट फैंस को इस बात की टेंशन सता रही है कि वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में कब डेब्यू करेंगे. 15 साल के युवा खिलाड़ी ने टीम इंडिया में तो जगह बना ली है, लेकिन मैदान पर उतरने का ख्वाब अभी पूरा नहीं हुआ है. आयरलैंड के खिलाफ हुए सीरीज में भी उन्हें मौका नहीं मिला और इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में भी वो बेंच पर बैठे रहे. अगर आप सोच रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू करने का इंतजार लंबा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. एक ऐसा बदकिस्मत खिलाड़ी भी है, जिसने टीम इंडिया में शामिल होने के बाद 5 साल तक खेलने का इंतजार किया, लेकिन उसे बिना डेब्यू का मौका दिए टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.