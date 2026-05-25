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Hindi Newsक्रिकेटभारत के खूंखार बल्लेबाज ने कर दिया ऐलान, T20 में ठोकूंगा पहला दोहरा शतक, गेंदबाजों में फैलाई दहशत

भारत के खूंखार बल्लेबाज ने कर दिया ऐलान, 'T20 में ठोकूंगा पहला दोहरा शतक', गेंदबाजों में फैलाई दहशत

भारत के एक खूंखार बल्लेबाज ने बड़ा ऐलान कर दिया है. इस बल्लेबाज ने साफ कर दिया है कि वह टी20 क्रिकेट में पहला दोहरा शतक ठोक देगा. अपने ऐलान से इस बल्लेबाज ने विरोधी गेंदबाजों में दहशत फैला दी है. बता दें कि टी20 क्रिकेट के इतिहास में आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज दोहरा शतक नहीं जड़ पाया है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 25, 2026, 03:44 PM IST
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भारत के खूंखार बल्लेबाज ने कर दिया ऐलान, 'T20 में ठोकूंगा पहला दोहरा शतक', गेंदबाजों में फैलाई दहशत

भारत के एक खूंखार बल्लेबाज ने बड़ा ऐलान कर दिया है. इस बल्लेबाज ने साफ कर दिया है कि वह टी20 क्रिकेट में पहला दोहरा शतक ठोक देगा. अपने ऐलान से इस बल्लेबाज ने विरोधी गेंदबाजों में दहशत फैला दी है. बता दें कि टी20 क्रिकेट के इतिहास में आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज दोहरा शतक नहीं जड़ पाया है. टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है. क्रिस गेल ने 23 अप्रैल 2013 को पुणे वॉरियर्स इंडिया (PWI) के खिलाफ IPL मैच में 175 रनों की वर्ल्ड रिकॉर्ड पारी खेली थी. तब से लेकर अब तक 13 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भी IPL में क्रिस गेल के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को छू तक नहीं पाया है, लेकिन एक बल्लेबाज ऐसा है जो न सिर्फ क्रिस गेल का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देगा, बल्कि टी20 क्रिकेट के इतिहास का पहला दोहरा शतक भी ठोक देगा.

भारत के खूंखार बल्लेबाज ने कर दिया ऐलान

भारत के 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ऐलान कर दिया है कि वह टी20 क्रिकेट में पहला दोहरा शतक ठोक देंगे. 'द स्विच' के ताजा एपिसोड में केविन पीटरसन से बात करते हुए, वैभव सूर्यवंशी ने साफ कर दिया कि वह इतिहास रचने की तैयारी में हैं. वैभव सूर्यवंशी ने पीटरसन के YouTube शो पर उनसे कहा, 'मैं T20 में 200 रन बनाना चाहता हूं.' जब केविन पीटरसन ने उन्हें याद दिलाया कि क्रिस गेल 175 रन बना चुके हैं, तो इस युवा खिलाड़ी ने अपने लक्ष्य पर और भी ज्यादा जोर दिया. वैभव सूर्यवंशी ने कहा, 'हां, मैं उनका (क्रिस गेल) रिकॉर्ड तोड़कर टी20 क्रिकेट में पहला दोहरा शतक बनाना चाहता हूं. अगर मैं किसी भी मैच में 20 ओवर खेलता हूं, तो मैं पक्का वह रिकॉर्ड तोड़ दूंगा.'

गेंदबाजों में फैलाई दहशत

वैभव सूर्यवंशी में पूरा दमखम है कि वह टी20 क्रिकेट के इतिहास का पहला दोहरा शतक ठोक सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं. साथ ही वह लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं. वैभव सूर्यवंशी सबसे यूनिक टैलेंट हैं. वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आते ही दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते हैं. वैभव सूर्यवंशी ने 25 अप्रैल 2026 को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ IPL मैच में 36 गेंद पर शतक ठोक दिया था. इससे पहले बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 28 अप्रैल 2025 को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 35 गेंद पर शतक ठोक दिया था. वैभव सूर्यवंशी ने 21 IPL मैचों में 39.76 की औसत और 223.87 की स्ट्राइक रेट से 835 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं. IPL में वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर 103 रन रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने IPL में 77 छक्के ठोके हैं.

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बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव में हुआ था जन्म

वैभव सूर्यवंशी ने 25 यूथ ODI मैचों में 56.48 की औसत और 165.72 की स्ट्राइक रेट से 1412 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं. यूथ ODI में वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर 175 रन रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने यूथ ODI में 110 छक्के ठोके हैं. 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में डेब्यू करने के हकदार हैं. वैभव सूर्यवंशी एक युवा भारतीय क्रिकेटर हैं. वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च 2011 को भारत की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत से कुछ दिन पहले हुआ था. वैभव सूर्यवंशी का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव में हुआ था. वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. साथ ही वह लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं. वैभव सूर्यवंशी बिहार के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. वैभव सूर्यवंशी ने साल 2024 में 12 की उम्र में रणजी ट्रॉफी में बिहार के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. वैभव सूर्यवंशी के पिता का नाम संजीव सूर्यवंशी है. संजीव सूर्यवंशी भी एक क्रिकेटर थे. वैभव सूर्यवंशी ब्रायन लारा को अपना आदर्श मानते हैं. वैभव सूर्यवंशी समय-समय पर अपने खेल के बारे में भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर से सलाह लेते हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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