भारत-A और श्रीलंका-A के बीच दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए ट्राई-नेशन सीरीज के चौथे मुकाबले के दौरान एक हाईवोल्टेज मुकाबला देखने को मिला है. भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के साथ श्रीलंकाई खिलाड़ी की हाथापाई हो गई, जिसका वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है. वीडियो देखकर ऐसा लगा, जैसे मैच के बाद क्रिकेट का मैदान लड़ाई का अखाड़ा बन गया है.
बता दें कि भारत-A और श्रीलंका-A के बीच सोमवार को रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में वनडे फॉर्मेट की ट्राई-सीरीज का चौथा मैच टाई हो गया. श्रीलंका-A ने इसके बाद भारत-A से सुपर ओवर में जीत छीन ली.
भारत-A की टीम पर अगर 10 रन का जुर्माना नहीं लगा होता, तो इस मैच में उसे हार का सामना नहीं करना पड़ता. इस मैच के दौरान मैदान पर काफी तनाव था. भारत-A के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंका-A के कुछ खिलाड़ियों के साथ बहस और हाथापाई हो गई. यह घटना सुपर ओवर की आखिरी गेंद के बाद हुई.
भारत-A के सुपर ओवर में मैच हारने के तुरंत बाद, वैभव सूर्यवंशी अपना आपा खो बैठे और श्रीलंका-A के खिलाड़ियों के साथ उनकी भिड़त हो गई. यह घटना तब हुई जब कुगाथास मथुलन ने वैभव सूर्यवंशी को आखिरी गेंद फेंकी. तब तक मैच भारत-A के हाथ से निकल चुका था, क्योंकि उन्हें आखिरी गेंद पर 8 रनों की जरूरत थी.
कुगाथास मथुलन ने आखिरी गेंद एकदम सही यॉर्कर डाली और जोर-शोर से जश्न मनाने लगे, जिसमें श्रीलंका-A के बाकी खिलाड़ी भी शामिल हो गए. हालांकि असल वजह पता नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि युवा ओपनर या तो कुगाथास मथुलन के जश्न से या फिर मैच खत्म होने के बाद उनकी कही गई किसी बात से नाराज थे. वैभव सूर्यवंशी की खिलाड़ियों के साथ तीखी बहस हुई और इस ओपनर ने श्रीलंकाई स्टार्स में से एक को धक्का भी दे दिया.
भारत-A को सुपर-ओवर जीतने के लिए दो गेंदों पर 12 रन बनाने थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेडगे मैच फिनिश नहीं कर पाए. भारत-A की हार के बाद 15 साल के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने एक श्रीलंकाई क्रिकेटर को धक्का दे दिया. मैच खत्म होने के बाद पहले तो सूर्यांश शेडगे श्रीलंकाई खिलाड़ियों से तीखी बहस करते दिखे, फिर वैभव सूर्यवंशी ने बीच में आकर एक खिलाड़ी की छाती पर धक्का दिया, जिसके बाद मेजबान टीम के कुछ क्रिकेटरों ने आकर लड़ाई को रोका.