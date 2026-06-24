IND vs IRE, T20I: भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत शुक्रवार (26 जून) से होगी. इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 26 जून को बेलफास्ट में खेला जाएगा. दूसरा टी20 मुकाबला भी 28 जून को इसी वेन्यू पर खेला जाएगा. आयरलैंड दौरे के लिए भारत की सीनियर T20I टीम में चुने जाने के बाद से 15 साल के विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी चर्चा में हैं. आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी इसी के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 महारिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. इसमें सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना महारिकॉर्ड भी शामिल हैं.
वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में ट्राई-नेशन सीरीज के फाइनल मैच में भारत-A के लिए खेलते हुए श्रीलंका-A के खिलाफ 29 गेंदों पर 94 रन की पारी खेली थी. वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका-A के गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए 10 चौके और 8 छक्के ठोक डाले. भारत-A ने ट्राई-नेशन सीरीज के फाइनल मैच में श्रीलंका-A के खिलाफ 66 रन से धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए ट्रॉफी अपने नाम की थी. वैभव सूर्यवंशी अगर आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की T20I सीरीज में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करते हैं, तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 महारिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं-
वैभव सूर्यवंशी अगर आयरलैंड के खिलाफ शुक्रवार (26 जून) को पहला T20I मैच खेलते हैं, तो वह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 साल और 91 दिन की उम्र में अपना डेब्यू कर लेंगे. वैभव सूर्यवंशी इसी के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे. इसी के साथ ही सचिन तेंदुलकर का लगभग 37 साल पुराना महारिकॉर्ड टूट जाएगा. सचिन तेंदुलकर ने जब 1989 में भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था, तब उनकी उम्र 16 साल और 205 दिन थी.
वैभव सूर्यवंशी अगर आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की T20I सीरीज में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करते हैं, तो वह T20I में डेब्यू करने वाले भारत के सबसे युवा क्रिकेटर बन जाएंगे. वैभव सूर्यवंशी 15 साल और 91 दिन की उम्र में अपना T20I डेब्यू कर वॉशिंगटन सुंदर का लगभग 9 साल पुराना महारिकॉर्ड तोड़ देंगे. फिलहाल वॉशिंगटन सुंदर भारत के लिए T20I डेब्यू करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर हैं. वॉशिंगटन सुंदर ने 24 दिसंबर 2017 को श्रीलंका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 18 साल और 80 दिन की उम्र में भारत के लिए अपना T20I डेब्यू किया था.
वैभव सूर्यवंशी अगर आयरलैंड के खिलाफ शुक्रवार (26 जून) को पहले T20I मैच में डेब्यू करते हुए शतक ठोक देते हैं, तो वह T20I में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर बन जाएंगे. फिलहाल T20I में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड फ्रांस के क्रिकेटर गुस्ताव मैककॉन के नाम पर दर्ज है. गुस्ताव मैककॉन ने फ्रांस के लिए 25 जुलाई 2022 को स्विट्जरलैंड के खिलाफ जब शतक ठोका था, तब उनकी उम्र 18 साल 280 दिन थी. वैभव सूर्यवंशी के पास 15 साल और 91 दिन की उम्र में T20I शतक जड़कर गुस्ताव मैककॉन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है.