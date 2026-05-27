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Hindi Newsक्रिकेट600 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ये अजूबा

600 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ये अजूबा

वैभव सूर्यवंशी ने टी20 क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. 15 साल के इस विस्फोटक ओपनर ने ऐसा करिश्मा किया है कि बड़े से बड़े बल्लेबाज पीछे छूट गए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ बुधवार को महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में एलिमिनेटर मुकाबले के दौरान 29 गेंद पर 97 रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी ने इसी के साथ ही एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 27, 2026, 08:52 PM IST
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600 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ये अजूबा

वैभव सूर्यवंशी ने टी20 क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. 15 साल के इस विस्फोटक ओपनर ने ऐसा करिश्मा किया है कि बड़े से बड़े बल्लेबाज पीछे छूट गए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ बुधवार को महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में एलिमिनेटर मुकाबले के दौरान 29 गेंद पर 97 रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी ने इसी के साथ ही एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में अभी तक राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए 15 मैचों में 680 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने इसी के साथ ही एक टी20 सीरीज/टूर्नामेंट में टीनएजर के तौर पर 600 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है. किसी टीनएजर क्रिकेटर ने इससे पहले कभी भी एक टी20 सीरीज में 600 रन का आंकड़ा पार नहीं किया था. किसी टीनएजर क्रिकेटर का एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का पिछला रिकॉर्ड देवदत्त पडिक्कल के नाम था. देवदत्त पडिक्कल ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2019-20 में कर्नाटक के लिए कुल 580 रन बनाए थे.

एक टी20 सीरीज या टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टीनएजर क्रिकेटर

1. वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स) - 680 रन (IPL 2026)

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2. देवदत्त पडिक्कल (कर्नाटक) - 580 रन (सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2019-20)

3. तिलक वर्मा (मुंबई इंडियंस) - 397 रन (IPL 2022)

4. लुआन-ड्रे प्रीटोरियस (पार्ल रॉयल्स) - 397 रन (SA20 लीग 2024-25)

5. विल स्मीड (समरसेट) - 385 रन (टी20 ब्लास्ट 2021)

एक टी20 सीरीज में 60 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज

IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा 680 रन बनाने वाले क्रिकेटर हैं. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 सीजन में सबसे ज्यादा 65 छक्के लगाए हैं और वह सबसे ज्यादा छक्के उड़ाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी सबसे ऊपर हैं. वैभव सूर्यवंशी किसी एक टी20 सीरीज में 60 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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