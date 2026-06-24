वैभव सूर्यवंशी का खुमार दुनियाभर में छाया हुआ है. एक तरफ सभी वैभव सूर्यवंशी के आयरलैंड सीरीज पर डेब्यू के इंतजार में हैं. दूसरी तरफ वैभव के छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी अपनी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचने में जुटे हुए हैं. उन्होंने एक बार फिर ताबड़तोड़ शतक से समा बांध दिया है. महज 10 साल के आशीर्वाद ने लगातार दूसरे मैच में शतकीय पारी खेली है. हाल ही में उन्होंने 87 गेंदों में 103 रन बनाकर गदर काटा था, लेकिन इस बार उससे भी दमदार पारी खेली है.