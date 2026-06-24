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6 छक्के, 19 चौके और रनों का अंबार... वैभव के छोटे भाई ने फिर काटा गदर, लगातार दूसरा शतक

वैभव सूर्यवंशी का खुमार दुनियाभर में छाया हुआ है. एक तरफ सभी वैभव सूर्यवंशी के आयरलैंड सीरीज पर डेब्यू के इंतजार में हैं. दूसरी तरफ वैभव के छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी अपनी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचने में जुटे हुए हैं. उन्होंने एक बार फिर ताबड़तोड़ शतक से समा बांध दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 24, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:48 PM IST
6 छक्के, 19 चौके और रनों का अंबार... वैभव के छोटे भाई ने फिर काटा गदर, लगातार दूसरा शतक
Image Credit: Vaibhav Sooryavanshi

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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