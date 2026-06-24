वैभव सूर्यवंशी का खुमार दुनियाभर में छाया हुआ है. एक तरफ सभी वैभव सूर्यवंशी के आयरलैंड सीरीज पर डेब्यू के इंतजार में हैं. दूसरी तरफ वैभव के छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी अपनी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचने में जुटे हुए हैं. उन्होंने एक बार फिर ताबड़तोड़ शतक से समा बांध दिया है. महज 10 साल के आशीर्वाद ने लगातार दूसरे मैच में शतकीय पारी खेली है. हाल ही में उन्होंने 87 गेंदों में 103 रन बनाकर गदर काटा था, लेकिन इस बार उससे भी दमदार पारी खेली है.
आशीर्वाद ने स्थानीय स्तर पर खेले गए एक मुकाबले में ऋषभ-11 गंगापुर (समस्तीपुर) की ओर से खेलते हुए शतक ठोका. उन्होंने मात्र 119 गेंदों में 168 रन की विस्फोटक पारी खेली. इस पारी में 19 चौके और 6 छक्के देखने को मिले. उनकी इस दमदार पारी की बदौलत ऋषभ-11 ने रौशन-11 (वैशाली) को बड़े अंतर से पराजित कर दिया.
लगातार दो मैचों में शानदार प्रदर्शन के बाद क्रिकेट प्रेमियों की नजर अब आशीर्वाद सूर्यवंशी पर भी टिक गई है. उन्होंने अपनी 168 रन की पारी में चारों तरफ शॉट्स खेले और अपनी क्लास का परिचय दिया. पिछले मैच में उन्होंने बिरौली को धोया था. उस दौरान आशीर्वाद के बल्ले से 20 चौकों और एक छक्के की बदौलत 103 रन की पारी निकली थी और जीत के नायक साबित हुए थे.
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आशीर्वाद की इस शानदार प्रदर्शन पर उनके चाचा राजीव सूर्यवंशी खुशी से गदगद दिखे. उन्होंने आशीर्वाद की इस पारी के लिए कहा, "जिस तरह वह लगातार मेहनत कर रहा है और मैदान पर प्रदर्शन कर रहा है, उसे देखकर पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा है. हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वह क्रिकेट के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छुएगा तथा समस्तीपुर, बिहार और देश का नाम रोशन करेगा."