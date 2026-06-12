Vaibhav Sooryavanshi Brother: 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने तो शानदार खेल से क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बना ली है. अब उनका 10 साल का छोटा भाई भी उन्हीं की राह पर निकल पड़ा है. कुछ दिनों पहले ही वैभव के पिता ने एक इंटरव्यू में ये ऐलान किया था कि वो आने वाले दो साल में अपने छोटे बेटे को भी तैयार कर देंगे. पिता ने जो वादा किया है, बेटा उसे पूरा करने में लग गया है. 10 साल के आशीर्वाद सूर्यवंशी ने अपने करियर का पहला शतक जड़ दिया.समस्तीपुर के एक लोकल मैच में वैभव के छोटे भाई ने 83 गेंदों पर 103 रनों की शानदार पारी खेली. खास बात ये रही कि उन्होंने 103 में से 86 रन तो सिर्फ चौके-छक्के जड़कर बना दिए.
आईपीएल 2026 में छक्कों की बारिश और सबसे अधिक रन बनाने के बाद वैभव सूर्यवंशी के लिए टीम इंडिया का दरवाजा खुल गया है. भारत की T20I स्क्वॉड में 'वंडर बॉय' की एंट्री हो चुकी है. वो टीम इंडिया में शामिल किए जाने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में उन्हें डेब्यू करने का मौका भी मिल सकता है. बड़े भाई को सफलता की सीढ़ी चढ़ते देख 10 वर्षीय आशीर्वाद ने भी क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाने का पहला स्टेप पार कर लिया है.
बिहार के समस्तीपुर में खेले गए एक लोकल टूर्नामेंट के प्रैक्टिस मैच में वैभव के भाई ने शानदार शतक जड़ा. आशीर्वाद भले ही अपने भाई से अलग दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन बैटिंग करने का स्टाइल एक जैसा है. उन्होंने भी ताबड़तोड़ अंदाज में खेला और गेंदबाजों पर हमेशा दबाव बनाकर रखा. इस पारी के दौरान उन्होंने 20 चौके और एक छक्का लगाया. मतलब 103 रनों में से 86 रन उन्होंने बाउंड्री के जरिए बटोर लिए. 103 रनों के निजी स्कोर पर उन्हें प्रशांत राज ने आउट किया.
बता दें कि वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद के शतक मारने की जानकारी उनके एक और बड़े भाई उज्ज्वल सूर्यवंशी ने इंस्टाग्राम के माध्यम से दी. उन्होंने बताया कि 10 साल के आशीर्वाद सूर्यवंशी ने अपने करियर का पहला शतक ठोक दिया है. उन्होंने मैच का स्कोरकार्ड भी शेयर किया.