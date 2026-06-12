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उम्र 10 साल और मचाया धमाल, वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई ने उड़ाए 21 चौके-छक्के, जड़ दिया तूफानी शतक

Vaibhav Sooryavanshi Brother: वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाईआशीर्वाद सूर्यवंशी ने अपने करियर का पहला शतक जड़ दिया.समस्तीपुर के एक लोकल मैच में वैभव के छोटे भाई ने 83 गेंदों पर 103 रनों की शानदार पारी खेली. खास बात ये रही कि उन्होंने 103 में से 86 रन तो सिर्फ चौके-छक्के जड़कर बना दिए.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 12, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:54 PM IST
उम्र 10 साल और मचाया धमाल, वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई ने उड़ाए 21 चौके-छक्के, जड़ दिया तूफानी शतक
Image Credit: (AI Graphic) वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई ने उड़ाए 21 चौके-छक्के, जड़ दिया तूफानी शतक

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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