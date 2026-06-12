Vaibhav Sooryavanshi Brother: 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने तो शानदार खेल से क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बना ली है. अब उनका 10 साल का छोटा भाई भी उन्हीं की राह पर निकल पड़ा है. कुछ दिनों पहले ही वैभव के पिता ने एक इंटरव्यू में ये ऐलान किया था कि वो आने वाले दो साल में अपने छोटे बेटे को भी तैयार कर देंगे. पिता ने जो वादा किया है, बेटा उसे पूरा करने में लग गया है. 10 साल के आशीर्वाद सूर्यवंशी ने अपने करियर का पहला शतक जड़ दिया.समस्तीपुर के एक लोकल मैच में वैभव के छोटे भाई ने 83 गेंदों पर 103 रनों की शानदार पारी खेली. खास बात ये रही कि उन्होंने 103 में से 86 रन तो सिर्फ चौके-छक्के जड़कर बना दिए.