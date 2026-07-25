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वैभव ने मिटाई कसक... तोड़ डाला क्रिस गेल के सबसे तेज शतक का महारिकॉर्ड! 29 गेंद में ठोके 100 रन

15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी आज जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में एक्शन में नजर आएंगे. पहले मुकाबले में उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में अपने इंटरनेशनल करियर की पहली हाफ सेंचुरी ठोकी. लेकिन इस बीच उनका एक वीडियो वायरल हैं, जिसमें उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिया.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 25, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:12 PM IST
वैभव ने मिटाई कसक... तोड़ डाला क्रिस गेल के सबसे तेज शतक का महारिकॉर्ड! 29 गेंद में ठोके 100 रन
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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