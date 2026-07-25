वैभव ने मिटाई कसक... तोड़ डाला क्रिस गेल के सबसे तेज शतक का महारिकॉर्ड! 29 गेंद में ठोके 100 रन

15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी आज जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में एक्शन में नजर आएंगे. पहले मुकाबले में उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में अपने इंटरनेशनल करियर की पहली हाफ सेंचुरी ठोकी. लेकिन इस बीच उनका एक वीडियो वायरल हैं, जिसमें उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिया. इस दौरान उन्होंने आईपीएल 2026 की कसक पूरी कर ली. आईपीएल 2026 में वैभव प्रचंड फॉर्म में थे और 700+ रन ठोक ऑरेंज कैप भी जीती. एक मैच में उन्होंने 29 गेंद में 97 रन ठोके थे और क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए थे, लेकिन अब उन्होंने उनके सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है.
वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सभी को हैरान कर दिया था. आईपीएल में सबसे तेज शतक ठोकने का महारकिॉर्ड क्रिस गेल के नाम है. उन्होंने साल 2013 में 30 गेंद में सेंचुरी ठोकी थी. सालों से कायम इस रिकॉर्ड के पास महज वैभव सूर्यवंशी इकलौते बल्लेबाज थे, जिन्होंने उस रिकॉर्ड पर ग्रहण लगाया. लेकिन बदकिस्मती से एक बाउंड्री से चूक गए.
दरअसल, वैभव सूर्यवंशी का राजस्थान रॉयल्स ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें नेट्स में विक्रम राठौर वैभव को नेट्स में एक टारगेट देते हैं. वैभव 36 गेंद में 75 रन का टारगेट उठाते हैं, लेकिन राठौर उन्हें 80 रन बनाने के लिए बोलते हैं. फिर वैभव छक्के के साथ आगाज करते हैं और महज 29 गेंद में 100 रन ठोक देते हैं. राठौर उनकी बैटिंग के बीच बोलते भी हैं, कि '30 बॉल में 100 यहीं बना दे.' वैभव महज 29 गेंद में ये आंकड़ा छू लेते हैं.
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आईपीएल में धमाकेदार फॉर्म के बाद वैभव के लिए टीम इंडिया के दरवाजे खुले. उन्होंने इंग्लैंड टूर पर टीम इंडिया में अपना डेब्यू किया था, लेकिन 3 मैच में 20 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए. लेकिन अब जिम्बाब्वे टूर पर उन्होंने उतरते ही हरारे में महज 18 गेंद में अर्धशतक ठोका. अब दूसरे मैच में भी जिम्बाब्वे के खिलाफ बरसने के लिए तैयार हैं.