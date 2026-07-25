वैभव ने मिटाई कसक... तोड़ डाला क्रिस गेल के सबसे तेज शतक का महारिकॉर्ड! 29 गेंद में ठोके 100 रन

15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी आज जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में एक्शन में नजर आएंगे. पहले मुकाबले में उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में अपने इंटरनेशनल करियर की पहली हाफ सेंचुरी ठोकी. लेकिन इस बीच उनका एक वीडियो वायरल हैं, जिसमें उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिया. इस दौरान उन्होंने आईपीएल 2026 की कसक पूरी कर ली. आईपीएल 2026 में वैभव प्रचंड फॉर्म में थे और 700+ रन ठोक ऑरेंज कैप भी जीती. एक मैच में उन्होंने 29 गेंद में 97 रन ठोके थे और क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए थे, लेकिन अब उन्होंने उनके सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है.