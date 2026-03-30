CSK पर अकेले भारी पड़ा 'बिहार का लाल', वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद पर ठोकी फिफ्टी, राजस्थान रॉयल्स की धमाकेदार जीत

Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals: वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 की शुरुआत भी धमाकेदार अंदाज में की है. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज ने 15 गेंदों पर फिफ्टी जड़कर सनसनी मचा दी. उनकी इस शानदार पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से बुरी तरह रौंद दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए CSK 127 रनों पर ऑलआउट हो गई थी.
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CSK vs RR Highlights: हाल ही में अपना 15वां जन्मदिन मनाने वाले युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 की शुरुआत भी धमाकेदार अंदाज में की है. यूं कहें कि चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों के लिए 'बिहार का लाल' अकेले काफी था तो गलत नहीं होगा. सोमवार को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर सनसनी मचा दी. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 17 गेंदों पर 52 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 5 छक्के और 4 चौके जड़े. वैभव सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने आसानी से 128 रनों का पीछा कर चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया.
गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरी टीम 127 रनों पर सिमट गई. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन का बल्ला बिल्कुल खामोश रहा. इसके जवाब में राजस्थानस रॉयल्स की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने पहली गेंद पर ही चौके जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए. दूसरी गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ा और फिर मैदान के चारों दिशा में बड़े शॉट्स खेले. 17 गेंद पर 52 रन बनाकर वो आउट हो गए, लेकिन तब तक राजस्थान ने मैच पर शिकंजा कस लिया था. आरआर ने 2 विकेट खोकर 13वें ओवर में लक्ष्य का पीछा कर लिया. यशस्वी जायसवाल (38 रन) और कप्तान रियान पराग (14 रन) नाबाद रहे.
चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शानदार जीत में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के सबसे बड़े हीरो रहे. वहीं, गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और नंद्रे बर्गर की जोड़ी ने शुरुआती झटके देकर चेन्नई को संकट में डाल दिया. आर्चर ने 4 ओवरों में 19 रन देकर 2 विकेट लिए, वहीं उनके पार्टनर बर्गर ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट चटकाए. CSK को 127 पर निपटाने में इन दोनों गेंदबाजों का अहम योगदान रहा.
— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 30, 2026
आईपीएल 2026 के अपने पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम महज 127 रनों पर ढेर हो गई. उन्होंने महज 74 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे. उसके बाद इंग्लैंड के ऑलराउंडर जेमी ओवरटन ने 36 गेंदों पर 43 रनों की पारी खेलकर CSK की इज्जत बचाई और उन्हें 100 रन के पार पहुंचाया. राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर और रवींद्र जडेजा ने 2-2 विकेट चटकाए.
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