बिहार की शान वैभव सूर्यवंशी IPL में इतिहास रचने के करीब, सिर्फ 7 छक्के और तोड़ देंगे क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi IPL 2026 Record: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अगर किसी एक युवा खिलाड़ी ने अपने बल्ले की धमक से पूरी दुनिया को हैरान किया है, तो वह हैं बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi). राजस्थान रॉयल्स (RR) की तरफ से खेल रहे महज 15 साल के इस बाएं हाथ के खूंखार बल्लेबाज ने इस सीजन में बल्लेबाजी की परिभाषा ही बदल दी है. अब रविवार 24 मई को मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ होने वाले करो या मरो के मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के पास इतिहास रचने का एक सुनहरा मौका है.

अगर इस मैच में वैभव के बल्ले से 7 गगनचुंबी छक्के निकल जाते हैं, तो वे टी20 क्रिकेट के इतिहास का वो महा-रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे, जो पिछले 14 सालों से 'यूनिवर्स बॉस' कहे जाने वाले क्रिस गेल (Chris Gayle) के नाम दर्ज है.

क्रिस गेल का 14 साल पुराना साम्राज्य ढहाने के करीब वैभव

ये रिकॉर्ड है आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का. वैभव अगर मुंबई के खिलाफ आज 7 सिक्स मारते हैं, तो वो इस मामले में क्रिस गेल की बादशाहत खत्म करके दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बन जाएंगे. क्रिस गेल ने 2012 के आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलते हुए 59 छक्के उड़ाए थे. वैभव अभी 53 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर हैं.

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IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के (Most Sixes in an IPL Season)

क्रिस गेल – 59 छक्के (साल 2012)

वैभव सूर्यवंशी – 53 छक्के (साल 2026)

आंद्रे रसेल – 52 छक्के (साल 2019)

क्रिस गेल – 51 छक्के (साल 2013)

आईपीएल 2026 में वैभव ने अब तक क्या किया?

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में अब तक 53 छक्के जड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स के धाकड़ ऑलराउंडर आंद्रे रसेल (2019 में 52 छक्के) के रिकॉर्ड को पहले ही पीछे छोड़ दिया है.

आईपीएल 2026 में वैभव का बल्ला आग उगल रहा है. अब तक 13 पारियों में 236.33 के दमदार स्ट्राइक रेट के साथ 579 रन बना चुके हैं. उनके बल्ले से 50 चौके और 53 छक्के निकले हैं. वैभव इस समय जिस आक्रामक और बेखौफ लय में नजर आ रहे हैं, उसे देखते हुए वानखेड़े की छोटी बाउंड्री और पाटा पिच पर उनके लिए एक पारी में 7-8 छक्के लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जा रही है.

राजस्थान रॉयल्स को हर हाल में चाहिए जीत

वैभव सूर्यवंशी का यह रिकॉर्ड सिर्फ उनके व्यक्तिगत गौरव के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स की किस्मत के लिए भी बेहद जरूरी है. पहले सीजन की विजेता रही राजस्थान रॉयल्स के लिए आज का मैच 'करो या मरो' वाला है. रियान पराग की कप्तानी वाली ये टीम 13 मैचों में 7 जीत, 6 हार और 14 पॉइंट्स (+0.083 NRR) के साथ नंबर 5 पर है. अगर उसे प्लेऑफ के टॉप-4 में सीधे क्वालिफाई करना है, तो उन्हें मुंबई इंडियंस को हर हाल में हराना होगा. जबकि हारने पर उसका सफर खत्म हो जाएगा.

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