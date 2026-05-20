कमेंट्री छोड़ दूंगा अगर... फिर गरमाया वैभव सूर्यवंशी के बैट में 'AI Chip' का मुद्दा, दिग्गज ने ये क्या कह दिया?

Vaibhav Suryavanshi: खिलौने से खेलने की उम्र में वैभव सूर्यवंशी गेंदबाजों से खेल रहे हैं. आईपीएल 2026 में 15 साल के युवा बल्लेबाज ने बल्ले से तांडव मचा रखा है. मंगलवार, 19 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 38 गेंदों पर 93 रनों की शानदार पारी खेलकर राजस्थान रॉयल्स को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. वैभव जिस अंदाज में खेल रहे हैं, उसे देखकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी उनकी वाहवाही हो रही है. पाकिस्तान के लोकप्रिय खेल पत्रकार नौमान नियाज ने मजाक में कहा कि शायद उनके बल्ले में कोई AI Chip लगी है जो उन्हें इतने लंबे छक्के लगाने में मदद करती है. वैभव के बारे में उनका ये बयान चर्चा का विषय बनी थी. अब एक बार फिर ये मुद्दा गरमा गया है. स्टार स्पोर्ट्स के होस्ट जतिन सप्रू ने पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ और आकाश चोपड़ा से इस पूरे मामले के बारे में पूछा.

वैभव सूर्यवंशी के बैट में AI Chip लगा है?

स्टारस्पोर्ट्स के स्पेशल शो पर एंकर जतिन सप्रू ने मोहम्मद कैफ और आकाश चोपड़ा के सामने ये मुद्दा उठाते हुए पूछा कि आप दोनों की इसमें क्या प्रतिक्रिया है. आकाश चोपड़ा ने कहा कि दुनिया को अभी भी एआई की पूरी क्षमता का पता नहीं है और उन्होंने मजाक में यह भी सुझाव दिया कि वह सूर्यवंश को उसकी असाधारण प्रतिभा के कारण 'एआई' कहते हैं.

आकाश चोपड़ा ने कहा, ''अगर आप ऐसा सवाल पूछ सकते हैं, तो जवाब हां है. AI की खासियत यह है कि हम नहीं जानते कि यह कहां तक ​​जा सकती है. हम सोचते हैं कि इसकी एक सीमा है, लेकिन पांच साल बाद हमें एहसास होता है कि यह उससे भी आगे बढ़ चुकी है। वैभव सूर्यवंशी उसी AIका उदाहरण है. हमने सचिन तेंदुलकर को 15 साल की उम्र में खेलते देखा है और हम जानते हैं कि उन्होंने कितनी तरक्की की. लेकिन जिस तरह से इस बच्चे ने शुरुआत की है, मुझे सचमुच अंदाजा नहीं है कि वह कितनी दूर तक जा सकता है. इसीलिए मैं उसे AI कहता हूं.''

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मोहम्मद कैफ ने दिया बड़ा बयान

इस मुद्दे पर आकाश चोपड़ा ने तो मजाक-मजाक में जवाब दिया, लेकिन शो में मौजूद दूसरे गेस्ट मोहम्मद कैफ काफी गंभीर हो गए. उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मिली सराहना का हकदार है. पूर्व भारतीय स्टार ने आगे कहा कि अगर कोई AI Chip बल्लेबाज के लिए शतक की गारंटी दे सकती है, तो वह कमेंट्री छोड़ देंगे.

मोहम्मद कैफ ने कहा, ''इससे बल्ले को क्या फायदा मिलता है? मान लीजिए कि इसमें एक AI चिप लगी है - तब भी क्या कोई शतक की गारंटी दे सकता है? अगर दे सकता है, तो मैं कमेंट्री छोड़ दूंगा. बल्ले को चौड़ा करो, लंबा करो, जो चाहो करो, लेकिन अगर कोई इतनी अच्छी बल्लेबाजी करता है, तो आपको उसकी प्रतिभा का सम्मान करना ही होगा. बल्ले की यहाँ कोई भूमिका नहीं है. सब कुछ कौशल पर निर्भर करता है. वह सात साल की उम्र से बल्लेबाजी कर रहा है और अपने कौशल को निखारने के लिए कड़ी मेहनत की है. मैं हाथ जोड़ता हूं. कृपया इस लड़के को श्रेय दें. वह शानदार खेल रहा है और गेंदबाजों पर हावी हो रहा है.''

बता दें कि आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक 13 मैचों में 44.54 की औसत और 236.33 की स्ट्राइक रेट से 579 रन बनाए हैं. फिलहाल ऑरेंज कैप की रेस में भी वो सबसे आगे हैं. राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ के करीब पहुंचाने में 15 साल के खिलाड़ी का अहम योगदान रहा है. राजस्थान के खाते में अभी 14 अंक हैं, अगर अगले मुकाबले में उन्हें जीत मिलती है तो आरआर प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन जाएगी.

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