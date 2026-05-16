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Hindi Newsक्रिकेटप्रियांश के साथ वैभव सूर्यवंशी, ODI ट्राई सीरीज के लिए ये होगी भारत की खतरनाक प्लेइंग XI! गेंदबाज मांगेंगे रहम की भीख

प्रियांश के साथ वैभव सूर्यवंशी, ODI ट्राई सीरीज के लिए ये होगी भारत की खतरनाक प्लेइंग XI! गेंदबाज मांगेंगे रहम की भीख

IPL 2026 के बाद वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या साथ में ओपनिंग करते दिखेंगे. अगले महीने श्रीलंका में होने वाली ODI ट्राई सीरीज के भारतीय ए टीम का ऐलान हो गया है. मुंबई इंडियंस के स्टार खिलाड़ी तिलक वर्मा को टीम का कप्तान बनाया गया है. आइए नजर डालते हैं उन ग्यारह खिलाड़ियों पर, जिन्हें जून में होने वाली ट्राई सीरीज में खेलने का मौका मिल सकता है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 16, 2026, 05:01 PM IST
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प्रियांश के साथ वैभव सूर्यवंशी, ODI ट्राई सीरीज के लिए ये होगी भारत की खतरनाक प्लेइंग XI!
प्रियांश के साथ वैभव सूर्यवंशी, ODI ट्राई सीरीज के लिए ये होगी भारत की खतरनाक प्लेइंग XI!

IPL 2026 के बीच बीसीसीआई ने वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या जैसे युवा खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन का इनाम दिया है. अगले महीने श्रीलंका में होने वाली ODI ट्राई सीरीज के भारतीय ए टीम का ऐलान हो गया है. मुंबई इंडियंस के स्टार खिलाड़ी तिलक वर्मा को टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि रियान पराग उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे. करोड़ों फैंस वैभव सूर्यवंशी और  प्रियांश आर्या को साथ में ओपनिंग करते देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं. इन दोनों के अलावा टीम में कई ऐसे खतरनाक बल्लेबाज मौजूद हैं, जिनके सामने विपक्षी गेंदबाज रहम की भीख मांगते दिख सकते हैं. आइए नजर डालते हैं उन ग्यारह खिलाड़ियों पर, जिन्हें जून में होने वाली ट्राई सीरीज में खेलने का मौका मिल सकता है.

प्रियांश के साथ सूर्यवंशी, गेंदबाजों की खैर नहीं!

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या बल्ले से तबाही मचा रहे हैं. सबसे अधिक स्ट्राइक रेट के मामले में ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से ही प्रतियोगिता कर रहे हैं. कल्पना कीजिए कि जब दोनों साथ में ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे तो गेंदबाजों का क्या हाल होगा. आईपीएल 2026 में वैभव 236.56 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, वहीं प्रियांश का स्ट्राइक रेट 216.67 है.

नंबर-3 पर उतरेंगे तिलक वर्मा

वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या के तूफान से बचने के बाद भी श्रीलंका और अफगानिस्तान ए टीम राहत की सांस नहीं ले पाएगी. नंबर-3 पर इंडिया ए टीम के कप्तान तिलक वर्मा उतरेंगे. आईपीएल 2026 में तिलक ने शानदार शतक जड़ा था. पंजाब किंग्स के खिलाफ हुए पिछले मुकाबले में उन्होंने 33 गेंदों पर 75 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. तिलक अटैकिंग मोड में खेलने के अलावा पारी को संभाल भी सकते हैं. अगर जल्दी 1-2 विकेट गिर गई तो वो धीमी गति से पारी को बढ़ाकर बाद में अटैक करने का दम रखते हैं.

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मिडिल ऑर्डर में किसे मिलेगी जगह?

इंडिया-ए की बैटिंग क्रम में चौथे स्थान पर उपकप्तान रियान पराग आ सकते हैं. भले ही उनका फॉर्म अभी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो मिडिल फेज में लंबी पार्टनरशिप कर सकते हैं. साथ में वो ऑफ स्पिन से भी योगदान दे सकते हैं. नंबर-5 पर आयुष बडोनी और नंबर-6 पर विकेट कीपर प्रभसिमरन सिंह को मौका मिल सकता है.

गेंदबाजी में ये खिलाड़ी दिखाएंगे दम

नंबर-7 पर निशांत सिंधु को मौका मिल सकता है, जो ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे. निचले क्रम में बैटिंग के साथ-साथ वो बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. आईपीएल 2026 में सिंधु गुजरात टाइटंस टीम का हिस्सा हैं. नंबर-8 पर हर्ष दुबे स्पेसलिस्ट स्पिनर की जिम्मेदारी संभालेंगे. वहीं, तेज गेंदबाजी में यश ठाकुर, अंशुल कंबोज और अरशद खान को मौका मिल सकता है.

भारत-ए की संभावित प्लेइंग XI

वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, तिलक वर्मा (कप्तान), रियान पराग, आयुष बडोनी, प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), निशांत सिंधु, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, अंशुल कंबोज और अरशद खान

ODI ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए की टीम

तिलक वर्मा (कप्तान), प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (उप-कप्तान), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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