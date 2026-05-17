Vaibhav Suryavanshi का भौकाली रिकॉर्ड....अभिषेक का महा-रिकॉर्ड ध्वस्त, बनाया 'सिक्सर किंग' का नया कीर्तिमान

Vaibhav Suryavanshi Most Sixes Record: आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने गर्दा उड़ा रखा है. 12 मैचों में 486 रन बना चुके वैभव ने इस सीजन 43 चौके और इतने ही छक्के मारे हैं. 17 मई को उन्होंने दिल्ली के खिलाफ 21 बॉल पर 46 रन बनाए. इस पारी में 3 छक्के शामिल रहे, जिनके दम पर वैभव ने छक्कों का नया रिकॉर्ड बनाया है.
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Vaibhav Suryavanshi Most Sixes Record: वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर तबाही मचाई है. 17 मई को 19वें सीजन के 62वें मुकाबले में उन्होंने दिल्ली के खिलाफ 21 बॉल पर 5 चौके और 3 छक्के उड़ाए. भले ही वैभव अर्धशतक पूरा करने से 4 रन दूर रह गए, लेकिन उन्होंने इस पारी के दम पर इतिहास रच दिया है. दिल्ली के खिलाफ उन्होंने 21 बॉल पर 46 रन ठोक जो गदर मचाया है, उसने विश्व क्रिकेट को हैरान कर दिया है. महज 15 साल के इस खूंखार बल्लेबाज ने एक ऐसा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है, जो आईपीएल में बड़े-बड़े भारतीय दिग्गज भी नहीं कर सके थे.
आईपीएल के एक ही सीजन में किसी भी भारतीय द्वारा सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में वैभव अब नंबर 1 पर काबिज हो चुके हैं. उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर अभिषेक शर्मा का ऑलटाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अभिषेक ने 2024 के सीजन में 42 सिक्स मारे थे, जबकि वैभव इस सीजन 43 छक्के उड़ा चुके हैं.
43* - वैभव सूर्यवंशी (2026)
42 - अभिषेक शर्मा (2024)
39 - श्रेयस अय्यर (2025)
38 - विराट कोहली (2016)
38 - विराट कोहली (2024)
38 - सूर्यकुमार यादव (2025)
(@StarSportsIndia) May 17, 2026
आईपीएल 2026 के मौजूदा सीजन में वैभव सूर्यवंशी ने लगभग हर मैच में छक्के उड़ाए हैं. 12 मैचों में 40.50 की औसत और 234.78 के स्ट्राइक रेट से 486 रन बनाए हैं, जिसमें 43 छक्के भी शामिल हैं. वैभव ने अभिषेक शर्मा के साथ ही एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने के मामले में विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव जैसे दिग्गजों को भी पछाड़ दिया है.
वैभव सूर्यवंशी की उम्र सिर्फ 15 साल है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी शैली खूंखार ओपनर रहे क्रिस गेल जैसी है. वैभव गेल की तरह ही पहली गेंद से विरोधी टीम के पेसर्स और स्पिनर्स पर काउंटर-अटैक करते हैं. राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपनिंग करते हुए उन्होंने पावरप्ले का ऐसा इस्तेमाल किया है कि विपक्षी कप्तानों के पास उनकी फील्डिंग सेट करने का कोई जवाब नहीं होता. क्रिकेट पंडित उनकी टाइमिंग और क्लीन हिटिंग को देखकर अभी से उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला 'सिक्सर किंग' घोषित कर चुके हैं.
वैभव ने आईपीएल 2025 में 35 बॉल पर शतक ठोक इतिहास रचा था, जो इस लीग का दूसरा और किसी भी भारतीय द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक है. आईपीएल 2026 में भी वैभव 36 बॉल पर सेंचुरी मार चुके हैं. वैभव की टीम को 2 मैच अभी और खेलने हैं. उनके पास इस सीजन रनों का आंकड़ा 486 से बढ़ाकर 500 प्लस करने का मौका है. पिछले सीजन वैभव ने 252 रन बनाए थे, लेकिन इस सीजन उनके खेल में जबरदस्त उछाल आया है.
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