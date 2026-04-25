वैभव सूर्यवंशी के जन्म से पहले बना था ये महारिकॉर्ड, 'बिहार के लाल' ने मारे इतने छक्के कि हो गया तहस-नहस

Vaibhav Suryavanshi Sixes Record: आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी नाम के तूफान ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में 15 साल के युवा खिलाड़ी ने 36 गेंदों पर शतक जड़कर महफिल लूट ली. सवाई मानसिंह स्टेडियम में 278.38 की स्ट्राइक रेट से वैभव ने 37 गेंदों पर 103 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड तहस-नहस कर दिया, जो आईपीएल में उनके जन्म से भी पहले बना था.

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा 16 साल पुराना रिकॉर्ड

इसी साल 27 मार्च को वैभव सूर्यवंशी ने अपना 15वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. हालांकि, सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए उन्होंने आईपीएल का 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. वैभव ने ये कारनामा छक्कों की बरसात करते हुए किया है. 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज मुरली विजय ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चेपॉक स्टेडियम में खेले गए मैच में 56 गेंदों पर 127 रनों की तूफानी पारी खेली थी. इस दौरान पूर्व सलामी बल्लेबाज ने 11 छक्के जड़े थे.

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा मुरली विजय का महारिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 12 छक्कों की बरसात कर मुरली विजय के 16 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. 'बिहार के लाल' अब आईपीएल के किसी मैच में सबसे अधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. 16 साल से ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका था, लेकिन वैभव जिस अंदाज में खेल रहे हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. बता दें कि पिछले साल गुजरात टाइटंस के खिलाफ जब उन्होंने 35 गेंदों पर शतक ठोका था, तब 11 छक्के उड़ाए थे. हालांकि, अब उन्होंने मुरली विजय के रिकॉर्ड को तहस-नहस कर दिया है.

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एक आईपीएल मैच में सर्वाधिक छक्के (भारतीय)

12 - वैभव सूर्यवंशी बनाम सनराइजर्स हैदराबाद

11 - मुरली विजय बनाम राजस्थान रॉयल्स

11 - वैभव सूर्यवंशी बनाम गुजरात टाइटंस

10 - संजू सैमसन बनाम आरसीबी

10 - श्रेयस अय्यर बनाम केकेआर

10 - शुबमन गिल बनाम मुंबई इंडियंस

10 - अभिषेक शर्मा बनाम दिल्ली कैपिटल्स

10 - अभिषेक शर्मा बनाम पंजाब किंग्स

वैभव सूर्यवंशी ने केएल राहुल से छीनी ऑरेंज कैप

आईपीएल 2026 में तीसरी बार 50+ रन और 103 रनों की तूफानी पारी खेलकर वैभव सूर्यवंशी ने केएल राहुल से ऑरेंज कैप छीन ली है. 15 साल के खिलाड़ी ने 8 पारियों में 44.62 की औसत और 234.87 की स्ट्राइक रेट से 357 रन बनाए हैं. इस दौरान बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ने 31 चौके और 32 छक्के जड़े हैं.

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