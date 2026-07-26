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22 मैचों में 86 छक्के...वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा SKY का महारिकॉर्ड, अब खत्म करेंगे अभिषेक शर्मा की बादशाहत?

Vaibhav Suryavanshi Breaks Suryakumar Yadav Record: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20I सीरीज के टॉप रन स्कोरर हैं. उन्होंने 50.33 की औसत से कुल 151 रन बनाए हैं, जिसमें 9 छक्के शामिल हैं. इन छक्कों के दम पर ही उन्होंने पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव का एक महारिकॉर्ड तोड़ दिया है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 26, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:26 PM IST
22 मैचों में 86 छक्के...वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा SKY का महारिकॉर्ड, अब खत्म करेंगे अभिषेक शर्मा की बादशाहत?
Image Credit: AI (Vaibhav Suryavanshi Breaks Suryakumar Yadav Record)

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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