22 मैचों में 86 छक्के...वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा SKY का महारिकॉर्ड, अब खत्म करेंगे अभिषेक शर्मा की बादशाहत?

Vaibhav Suryavanshi Breaks Suryakumar Yadav Record: वैभव सूर्यवंशी के लिए साल 2026 अब तक लकी साबित हुआ है. आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप जीतने से लेकर टीम इंडिया में एंट्री तक, सबकुछ उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा रहा है. 15 साल के इस खिलाड़ी ने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि रिकॉर्ड बुक के कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं.
26 जुलाई को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में 49 गेंदों में 81 रनों की आतिशी पारी के दम पर वैभव ने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया. उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20 छक्के जड़ने के मामले में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव को पछाड़ दिया.
साल 2026 में वैभव सूर्यवंशी महज 22 मैचों में 86 छक्के जड़ चुके हैं. इसके साथ ही वह एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. इस लिस्ट में टॉप पर अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने साल 2025 में रिकॉर्ड 108 छक्के उड़ाए थे.
वैभव की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए अभिषेक शर्मा का यह ऑल-टाइम रिकॉर्ड भी खतरे में नजर आ रहा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह इस साल अभिषेक की बादशाहत खत्म कर पाते हैं या नहीं.
अभिषेक शर्मा (2025): 108 छक्के (गेंद/छक्का: 7.35)
अभिषेक शर्मा (2024): 87 छक्के (गेंद/छक्का: 6.54)
वैभव सूर्यवंशी (2026): 86 छक्के (गेंद/छक्का: 4.99)*
सूर्यकुमार यादव (2022): 85 छक्के (गेंद/छक्का: 10.04)
अभिषेक शर्मा (2026): 74 छक्के (गेंद/छक्का: 7.46)
ईशान किशन (2026): 73 छक्के (गेंद/छक्का: 10.80)
वैभव के टी20 आंकड़े बेहद खास हैं. वह औसतन हर 5वीं गेंद पर छक्का मारते हैं. खास बात यह है कि टी20 क्रिकेट के इतिहास में कम से कम 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के 371 बल्लेबाजों में वैभव सूर्यवंशी का बॉल्स/सिक्स रेशियो सबसे उम्दा है. वह औसतन हर 5.21 गेंद पर एक छक्का जड़ते हैं. दुनिया का कोई भी अन्य बल्लेबाज 7 गेंदों से कम के अंतराल पर छक्का नहीं मार सका है.
वैभव ने 2026 में केवल 22 मैचों में 44.04 की औसत और 225.87 के हैरान कर देने वाले स्ट्राइक रेट से 969 रन बना दिए हैं, जिसमें 86 छक्के और 79 चौके शामिल हैं. साल 2026 में सबसे ज्यादा T20 रन बनाने का रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम है, जिन्होंने 38 मैचों में 1414 रन बनाए हैं. इसमें 73 छक्के और 146 चौके शामिल हैं. साल के आखिर तक इस रेस में कौन आगे निकलता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा.