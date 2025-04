शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद...बिहार के लड़के ने गेंदबाजों को बनाया 'भूत', तेजस्वी यादव से गोयनका तक हुए फैन

Vaibhav Suryavanshi IPL 2025: बिहार के लड़के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में अपनी तूफानी पारी से सनसनी मचा दी. उन्होंने सोमवार (28 अप्रैल) को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दुनिया के बड़े-बड़े गेंदबाजों को कूट दिया. राजस्थान रॉयल्स के लिए गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंद में शतक ठोकने के बाद उन्होंने आईपीएल में इतिहास रच दिया. वह आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए. इसके अलावा टूर्नामेंट के इतिहास में सैकड़ा लगाने वाले सबसे युवा प्लेयर भी हो गए.

वैभव ने जड़े 7 चौके और 11 छक्के

वैभव ने 38 गेंद की पारी में 101 रन बनाए. इस दौरान 7 चौके और 11 छक्के लगाए. उनका स्ट्राइक रेट 265.79 का रहा. उनकी विस्फोटक बैटिंग देखकर सभी हैरान रह गए. यहां तक कि आईपीएल की विपक्षी टीमें भी वैभव की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाई. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपरकिंग्स जैसी बड़ी टीमों ने सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट किए. लखनऊ सुपर जाएंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने वैभव की जमकर तारीफ की.

आरसीबी ने की वैभव की तारीफ

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक्स पर लिखा, ''सिर्फ 14 साल 32 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में दूसरा सबसे तेज और सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाले खिलाड़ी के तौर पर बड़े मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. यह आईपीएल को सही मायने में परिभाषित करता है- यत्र प्रतिभा अवसर प्राप्नोति.'' आईपीएल की ट्रॉफी पर 'यत्र प्रतिभा अवसर प्राप्नोति' लिखा है. इसका अर्थ है- जहां प्रतिभा और अवसर का मिलन होता है.

No way! At just 14 years 32 days, Vaibhav Suryavanshi announces his arrival on the big stage as the second fastest and the youngest ever centurion. This truly defines the IPL - "Yatra Pratibha Avsara Prapnotihi." Take a bow, young man! pic.twitter.com/m4DzK7Q696 — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 28, 2025

दिग्गजों से मिली प्रशंसा

संजीव गोयनका ने वैभव की तारीफ में लिखा, ''युवा वैभव सूर्यवंशी के जज्बे, आत्मविश्वास और प्रतिभा को सलाम... वाह!'' वहीं, भारतीय तेज गेंदबाद मोहम्मद शमी ने पोस्ट किया, ''वैभव सूर्यवंशी, क्या अविश्वसनीय प्रतिभा है...महज 14 साल की उम्र में शतक बनाना अवास्तविक है. चमकते रहो भाई.'' हरभजन सिंह ने वैभव को सुपरस्टार बताया तो 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य क्रिस श्रीकांत ने लिखा, ''14 साल की उम्र में ज्यादातर बच्चे सपने देखते हैं और आइसक्रीम खाते हैं. वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के दावेदारों में से एक के खिलाफ शानदार शतक लगाया. अपनी उम्र से कहीं ज्यादा संयम, क्लास और हिम्मत. हम एक चमत्कार का उदय देख रहे हैं. भारतीय क्रिकेट का अगला सुपरस्टार यहां है.''

Salute to the spirit, the confidence, the talent... the young Vaibhav Suryavanshi... wow! #RRvsGT pic.twitter.com/kbiCgQxGam — Dr. Sanjiv Goenka (@DrSanjivGoenka) April 28, 2025

Vaibhav Suryavanshi, what an incredible talent..Scoring a century at just 14 is unreal. Keep shining brother .... #IPLCentury #vaibhavsuryavanshi pic.twitter.com/BsahBrZDj0 — (@MdShami11) April 28, 2025

Superstar Vaibhav Suryavanshi More power to you youngster @rajasthanroyals pic.twitter.com/bYSwAWVb6m — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 28, 2025

At 14, most kids dream & eat Icecream.Vaibhav Suryavamshi delivers a fabulous 100 against one of the contenders for IPl! composure, class, and courage beyond his years. We are witnessing the rise of a phenom. Indian cricket’s next superstar is here! #vaibhavsuryavanshi #GTvsRR pic.twitter.com/ycDLV9BUkd — Kris Srikkanth (@KrisSrikkanth) April 28, 2025

अपने बिहारी बॉय गर्व है: तेजस्वी

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी वैभव की तारीफ की. इस पूर्व क्रिकेटर ने लिखा, ''गर्व है अपने बिहारी बॉय वैभव सूर्यवंशी पर..14 साल की उम्र में आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाला खिलाड़ी बन गया..ऐसे ही करते रहो.'' बता दें कि वैभव बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं और उन्हें आईपीएल मेगा ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा था. उनके शतक के बाद समस्तीपुर में पटाखे फोड़े गए. क्रिकेट फैंस लगातार उनकी तारीफ में सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं.

Proud of our own Bihari Boy Vaibhav Suryavanshi..14 years old became the second fastest Centurion in IPL history ..Keep it up #Cricket #ipl2025 #VaibhavSuryavanshi #Bihar pic.twitter.com/XuXu6muEKL — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) April 28, 2025

यूसुफ पठान भी पीछे नहीं रहे

वैभव आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने. उन्होंने इस मामले में यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ा. पठान ने 2010 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए ही 37 बॉल पर सैकड़ा लगाया था. उन्होंने इस विस्फोटक पारी को देखने के बाद वैभव की तारीफ की. पठान ने लिखा, "युवा वैभव सूर्यवंशी को भारतीय द्वारा सबसे तेज आईपीएल शतक का मेरा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बहुत-बहुत बधाई. राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए ऐसा होते देखना और भी खास है, जैसा कि मैंने देखा. युवाओं के लिए इस फ्रेंचाइजी में वाकई कुछ जादुई है. अभी बहुत आगे जाना है, चैंपियन.''

Many congratulations to young #VaibhavSuryavanshi for breaking my record of the fastest @IPL hundred by an Indian! Even more special to see it happen while playing for @rajasthanroyals , just like I did. There’s truly something magical about this franchise for youngsters. Long… pic.twitter.com/kVa2Owo2cc — Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) April 28, 2025

Youngest to score a T20

Fastest TATA IPL hundred by an Indian

Second-fastest hundred in TATA IPL Vaibhav Suryavanshi, Updates https://t.co/HvqSuGgTlN#TATAIPL | #RRvGT | @rajasthanroyals pic.twitter.com/sn4HjurqR6 — IndianPremierLeague (@IPL) April 28, 2025

Vaibhav Suryavanshi's knock made Rahul Dravid stand up from the wheelchair 14 Year old Vaibhav Suryavanshi scores the fastest 100 by an Indian in IPL #RRvsGT | #VaibhavSuryavanshi | #GTvsRRpic.twitter.com/fpJyffKelA — Indian Cricket Team (@incricketteam) April 28, 2025

Vaibhav Suryavanshi #WhistlePodu for the young one! pic.twitter.com/ROuZK92KPz — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 28, 2025

One of the greatest knocks in IPL history - and he's only 14! He's almost hit more sixes than his age! MORE: https://t.co/IJSZGDrhaJ pic.twitter.com/L7gXI7zDqp — cricket.com.au (@cricketcomau) April 28, 2025