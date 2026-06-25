Vaibhav Suryavanshi Childhood Untold Story: 26 जून से भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20I सीरीज का आगाज होने जा रहा है. शुक्रवार को जब बेलफास्ट में पहला टी20 मैच शुरू होगा, तो पूरे भारत की नजरें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर टिकी होंगी. अगर 15 साल के बाएं हाथ के तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलता है, तो वह महज 15 साल 91 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले इतिहास के सबसे युवा पुरुष क्रिकेटर बन जाएंगे.
आईपीएल से अपनी पहचान बनाने वाले वैभव आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बचपन से कड़ा संघर्ष किया है. द एथलेटिक की एक खास रिपोर्ट में वैभव के पहले कोच ब्रजेश झा ने उनके बचपन के कई ऐसे अनसुने और मजेदार किस्से साझा किए हैं, जो बताते हैं कि यह खिलाड़ी बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी के लिए पैदा हुआ था.
वैभव सूर्यवंशी को बचपन से तराशने वाले समस्तीपुर के उनके पहले कोच ब्रजेश झा ने उनके जुनून का एक बेहद दिलचस्प वाकया सुनाया. कोच झा ने बताया कि जब वैभव ट्रेनिंग करता था, तो अगर आप उसे सिर्फ 10 मिनट के लिए भी फील्डिंग करने भेज देते, तो वह तुरंत वापस आकर बहाना बना देता था कि 'सर, मेरे सिर में दर्द हो रहा है', लेकिन इसके उलट अगर आप उसे रात के अंधेरे में भी बल्लेबाजी करने के लिए कह देते, तो वह कभी नहीं कहता था कि वह थक गया है. बल्लेबाजी के लिए वह हर वक्त तैयार रहता था.
कोच ब्रजेश झा ने बताया कि जब वैभव पहली बार उनके पास आए थे, तब समस्तीपुर जिले में बहुत कम बच्चे क्रिकेट खेलते थे. सीनियर्स के बीच वह एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसकी सीखने की क्षमता अद्भुत थी. जो बात उसे एक बार समझाई जाती, वह तुरंत सीख लेता था. जब हम उसे ट्रायल्स के लिए पटना ले गए, तो पूरे इलाके में यह खबर फैल गई कि समस्तीपुर से एक छोटा सा बाएं हाथ का बल्लेबाज आया है, जिसके पास असाधारण प्रतिभा है. नतीजा यह हुआ कि महज साढ़े 8 साल की उम्र में वैभव का चयन बिहार की राज्य अंडर-17 टीम में हो गया.
कोच ने यह भी बताया कि 'आज वैभव भले ही टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक ठोक रहा है, लेकिन मैंने वो दिन भी देखा है जब 9 साल की उम्र में उसने 100 गेंदें खेलकर सिर्फ 30 रन बनाए थे. मैं उस दिन बेहद खुश था, क्योंकि 100 गेंदें खेलने का मतलब था कि उसके भीतर विकेट पर टिकने की क्षमता थी. वह अपने से दोगुनी उम्र के राज्य स्तर के गेंदबाजों का सामना कर रहा था. उस समय उसके पास रनों के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी, लेकिन वह गेंदें छोड़ता नहीं था.'
वैभव का यह सफर सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उनके पिता संजीव का भी है. संजीव खुद समस्तीपुर के मोतीपुर गांव के एक क्लब-स्तरीय क्रिकेटर थे. जब वे खुद अपना सपना पूरा नहीं कर सके, तो उन्होंने अपना सब कुछ बेटे वैभव पर दांव पर लगा दिया. अपनी पूरी जमा पूंजी वैभव को क्रिकेटर बनाने में लगा दी. कड़ी मेहनत के दम पर वैभव ने समस्तीपुर से पटना तक का सफर तय किया. फिर उन्होंने 12 साल की उम्र में बिहार के लिए रणजी डेब्यू कर सबको चौंका दिया.
रणजी डेब्यू के बाद आईपीएल 2025 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने उन्हें 1.10 करोड़ रुपये की मोटी रकम में खरीदा. कई लोगों ने इसे फ्रेंचाइजी का केवल एक 'मार्केटिंग स्टंट' माना था, लेकिन राजस्थान रॉयल्स को पता था कि उन्होंने एक हीरा ढूंढा है. वैभव ने अपने पहले ही आईपीएल सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ महज 35 गेंदों में शतक ठोककर आलोचकों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया. फिर दूसरे सीजन यानी आईपीएल 2026 में 16 मैच खेलकर 776 रन ठोक ऑरेंज कैप जीती. अब यह 'बैटिंग का दीवाना' आयरलैंड की धरती पर इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम दूर है.