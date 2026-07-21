जिम्बाब्वे में इतिहास रचने के करीब वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ 11 छक्के दूर, खतरे में क्रिस गेल-सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi India vs Zimbabwe: आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर शर्मनाक प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया अब जिम्बाब्वे में टी20 सीरीज खेलेगी. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आयरलैंड में 0-2 और इंग्लैंड में 0-4 के अंतर से टी20 सीरीज में हार मिली थी. इसके बाद इंग्लैंड में वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा. अब जिम्बाब्वे में अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया 3 टी20 मैच खेलेगी. इस सीरीज में एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें होंगी. उन्होंने इंग्लैंड में डेब्यू किया था, लेकिन वह ज्यादा सफल नहीं हो पाए. अब आगामी सीरीज में वह अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे.
इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में वैभव सूर्यवंशी तीन पारियों में केवल 42 रन ही बना सके थे. उन्होंने कुल 27 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने पांच छक्के और सिर्फ एक चौका जड़ा था. उन तीन मैचों में उनका स्कोर क्रमशः 12 गेंदों में 14 रन, 5 गेंदों में 13 रन और 10 गेंदों में 15 रन रहा था.
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— BCCI (@BCCI) July 20, 2026
जिम्बाब्वे में सीरीज का पहला मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा. इस सीरीज में पहली बार वैभव सूर्यवंशी मुख्य ओपनर के तौर पर खेलते नजर आएंगे. वैभव जिम्बाब्वे दौरे के दौरान टी20 क्रिकेट में एक विशेष विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रख रहे हैं. अगर वह इस तीन मैचों की सीरीज में 11 छक्के लगा देते हैं, तो वह टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 150 छक्के लगाने वाले दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन जाएंगे. वैभव ने अब तक अपनी 37 पारियों में 139 छक्के लगाए हैं.
दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में वर्तमान नंबर 1 खिलाड़ी ने 66 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी. यूएई के मोहम्मद वसीम फिलहाल (66 पारियां) नंबर 1 पर हैं. वेस्टइंडीज के एविन लुईस (70 पारियां) दूसरे और महान क्रिस गेल (72 पारियां) तीसरे स्थान पर हैं. अगर वैभव यह कारनामा कर लेते हैं, तो वह इन तीनों दिग्गजों को पीछे छोड़कर शीर्ष पर काबिज हो जाएंगे.
वैभव सूर्यवंशी 11 और छक्के लगाकर न केवल विश्व में, बल्कि भारत में भी नंबर 1 बन सकते हैं. वह सूर्यकुमार यादव को भी पीछे छोड़ सकते हैं. भारत के लिए सबसे तेज 150 छक्के लगाने का रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम है. उन्होंने 86 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था.