Add Zee Business As A Preferred Source
App

जिम्बाब्वे में इतिहास रचने के करीब वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ 11 छक्के दूर, खतरे में क्रिस गेल-सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi India vs Zimbabwe: वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे दौरे पर टी20 क्रिकेट में 150 छक्कों का सबसे तेज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब हैं. जानिए भारत बनाम जिम्बाब्वे सीरीज का पूरा शेड्यूल और टीम.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 21, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:49 PM IST
जिम्बाब्वे में इतिहास रचने के करीब वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ 11 छक्के दूर, खतरे में क्रिस गेल-सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड
Image Credit: भारत के ओपनर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी. Photo Credit: BCCI

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
HTET Result: जुलाई के अंत तक जारी होगा HTET का रिजल्ट, HBSE ने किया ऐलान
HTET46 min ago
2
PoK protest49 min ago
3
Delhi crime news50 min ago
4
vastu tips51 min ago
5
Indian Army NCC Recruitment1 hr ago