IPL में वैभव सूर्यवंशी का 1 साल पूरा...'गोल्डन ईयर' में बनाए ये 10 महारिकॉर्ड...चौकों से ज्यादा ठोक चुके हैं छक्के

Vaibhav Suryavanshi Completes One Year in IPL: क्रिकेट की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि रिकॉर्ड अनुभव से बनते हैं, लेकिन 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने इस बात को गलत साबित कर दिया है. पिछले साल यानी 19 अप्रैल 2025 को जब इस लड़के ने राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू किया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि महज 365 दिनों में वह 'रिकॉर्ड बुक' को तहस-नहस कर देगा. डेब्यू सीजन में सिर्फ 35 बॉल पर शतक ठोकना हो या फिर बुमराह को पहली गेंद पर छक्का मारना हो, वैभव ने हर कदम पर इतिहास रचा है.

वैभव सूर्यवंशी ने IPL में बनाए ये 10 शानदार रिकॉर्ड

1. सबसे युवा करोड़पति: वैभव IPL इतिहास के सबसे यंग करोड़पति हैं. IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में जब राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.10 करोड़ में खरीदा, तब उनकी उम्र महज 13 साल थी. वह IPL कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बने थे.

2. सबसे कम उम्र में डेब्यू: वैभव IPL में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी हैं. 19 अप्रैल 2025 को लखनऊ के खिलाफ उन्होंने अपना पहला मैच खेला था, तब उनकी उम्र 14 साल 23 दिन थी.

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3. पहली गेंद पर छक्का: वैभव उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार हैं, जिन्होंने अपने IPL करियर की पहली ही गेंद पर छक्का ठोका था. वैभव ने लखनऊ टीम के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को छक्का जड़कर यह कमाल किया था.

4. सबसे युवा 'सेंचुरी किंग': वैभव IPL के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा बैटर हैं. उन्होंने महज 14 साल 32 दिन की उम्र में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 बॉल पर शतक जड़ा था.

5. भारतीयों में सबसे तेज शतक: वैभव ने IPL में सिर्फ 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था. वह इस लीग में यूसुफ पठान (37 गेंद) का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बैटर बने थे.

6. एक ही पारी में 11 छक्कों का रिकॉर्ड: वैभव IPL की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले युवा भारतीय हैं. उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 बॉल की शतकीय पारी में 11 छक्के ठोके थे. इस मामले में उन्होंने मुरली विजय की बराबरी की थी.

7. सुपर स्ट्राइकर का खिताब: अपने पहले ही सीजन में 206.55 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाकर उन्होंने 'सीजन का सुपर स्ट्राइकर' अवॉर्ड जीता था. यह अपने आप में कमाल की बात रही थी.

8. 15 गेंदों में फिफ्टी (दो बार): IPL 2026 की शुरुआत में ही उन्होंने CSK और फिर RCB के खिलाफ महज 15-15 गेंदों में अर्धशतक ठोककर सनसनी फैला दी. महज 15 साल की उम्र में वैभव ऐसा करने वाले IPL के पहले खिलाड़ी बने हैं.

9. बुमराह को पहली गेंद पर छक्का: दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का सामना करते हुए वैभव ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा था. वह बुमराह के खिलाफ सिर्फ 15 साल की उम्र में पहली बॉल पर छक्का लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं.

10. 13 पारियों में सबसे ज्यादा 30+ स्कोर: वैभव 13 IPL पारियों के बाद सर्वाधिक 30+ स्कोर वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं. उन्होंने यह कमाल 10 बार किया है. इस लिस्ट में उनके बाद एमएस धोनी, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 8 बार ऐसा किया था.

वैभव सूर्यवंशी का IPL करियर?

वैभव अब तक 13 मैच खेल चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 3 फिफ्टी की मदद से कुल 498 रन बनाए हैं. वैभव ने अब तक कुल 226 गेंदें खेलीं, जिन पर 44 छक्के और 42 चौके लगाए. उन्होंने 37.67 की औसत और 220.35 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है.

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