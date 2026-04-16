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Hindi Newsक्रिकेटखतरे में सबसे तूफानी रिकॉर्ड...19 अप्रैल को इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, नंबर 1 बनने का सुनहरा मौका

खतरे में सबसे तूफानी रिकॉर्ड...19 अप्रैल को इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, नंबर 1 बनने का सुनहरा मौका

Fastest 1000 T20s Runs for India: वैभव सूर्यवंशी बहुत कम उम्र में कई बड़े कमाल कर चुके हैं. उनके नाम आईपीएल में दूसरा सबसे तेज शतक है, जो 2025 के सीजन में जीटी के खिलाफ सिर्फ 35 बॉल पर आया था. अब आईपीएल 2026 में वैभव के पास अगले मैच में एक महारिकॉर्ड ब्रेक करने का मौका है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 16, 2026, 03:48 PM IST
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वैभव सूर्यवंशी
वैभव सूर्यवंशी

Fastest 1000 T20 Runs for India: इन दिनों भारत में IPL 2026 की धूम है. अब तक 23 मैच हो चुके हैं. राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 4 मैच खेले और 200 रन बनाए हैं. अब अगले मैच में उनके पास इतिहास रचने का शानदार मौका है. 19 अप्रैल को जब वह कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ईडन गार्डन्स में मैदान पर उतरेंगे, तो निशाने पर एक तूफानी रिकॉर्ड होगा.

अगर उस दिन वैभव का बल्ला चला, तो रिकॉर्ड बुक में खलबली मच सकती है. यही वजह है कि 19 अप्रैल का दिन वैभव के लिए बेहद खास है. यह दिन उनके करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.

अब सवाल है कि आखिर मौका क्या है? दरअसल, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का रिकॉर्ड देवदत्त पडिक्कल के नाम है, जिन्होंने 25 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी. वैभव इसी रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच सकते हैं.

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वैभव ने अब तक 901 रन बना लिए हैं.

T20 क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 23 पारियों में 901 रन बना लिए हैं. 19 अप्रैल को वह 24वीं पारी खेलने उतरेंगे. अगर उन्होंने 99 रन बना लिए, तो वह पडिक्कल को पीछे छोड़कर सबसे तेज 1000 T20 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. यह मुश्किल जरूर है, लेकिन उनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए नामुमकिन नहीं लगता.

वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए वैभव

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पिछले मैच में वैभव के पास दुनिया में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों ब्रैड हॉज और शॉन मार्श (23 पारियां)  की बराबरी करने का मौका था. लेकिन उस मैच में शून्य पर आउट होने के कारण वह वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी से चूक गए. हालांकि भारतीय रिकॉर्ड अब भी उनके निशाने पर है. ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, ऐसे में वैभव इस रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए पूरा दम लगाएंगे.

T20 में सबसे तेज 1,000 रन (पारियों के अनुसार)

1. ब्रैड हॉज (ऑस्ट्रेलिया) 23 पारियां

2. शॉन मार्श (ऑस्ट्रेलिया)23 पारियां

3. मैथ्यू हेडन (ऑस्ट्रेलिया)24 पारियां

4. एस. डेविज़ी (चेक रिपब्लिक) 24 पारियां

5. देवदत्त पडिक्कल (भारत)  25 पारियां

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया?

IPL 2026 में वैभव ने अब तक 5 पारियों में 200 रन बनाए हैं. उन्होंने 18 चौके और 18 छक्के लगाए हैं. अगर 19 अप्रैल को KKR के खिलाफ उनका बल्ला चला, तो वह विराट कोहली से ऑरेंज कैप भी छीन सकते हैं. कोहली 5 पारियों में 228 रन के साथ फिलहाल टॉप पर हैं, जबकि वैभव सिर्फ 27 रन बनाते ही उनसे आगे निकल जाएंगे.

ये भी पढ़ें:  16000 ODI रन, 101 शतक और 30000 रन, भारत का खूंखार बल्लेबाज बना देगा तीनों रिकॉर्ड!

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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