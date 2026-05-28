रिकॉर्ड ब्रेकर वैभव सूर्यवंशी...IPL इतिहास में पहली बार कर दिखाए ये 5 'चमत्कार', सभी दिग्गजों को पछाड़ा

Vaibhav Suryavanshi Top 5 Records in IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी... 15 साल के इस लड़के का नाम हर क्रिकेट फैन की जुुबां पर है. वजह है वैभव की तूफानी पारियां और रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन. 27 मई की शाम उन्होंने एलिमिनेटर मुकाबले में जो किया, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था. वैभव ने 29 गेंदों पर 97 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर रिकॉर्ड बुक हिला दी. वैभव ने सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए एक-दो नहीं, बल्कि 12 छक्के ठोक डाले. उनकी पारी में 5 चौके भी शामिल थे. पहले ओवर से शुरू हुई पिटाई तब तक जारी रही, जब तक वैभव आउट नहीं हो गए. उन्होंने 334.48 के स्ट्राइक रेट से तबाही मचाई.

वैभव सूर्यवंशी की 29 गेंदों पर 97 रनों की विस्फोटक पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स (RR) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 47 रन से हराकर क्वालिफायर-2 में जगह बना ली है. 244 रनों के जवाब में हैदराबाद 19.2 ओवर में 196 रनों पर सिमट गई. आइए जानते हैं वैभव सूर्यवंशी द्वारा इस मैच में बनाए गए वो 5 अद्भुत रिकॉर्ड, जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है.

1. 600+ रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज

हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की पारी के दौरान वैभव ने इस सीजन में अपने 600 रन भी पूरे कर लिए. इसके साथ ही वे आईपीएल के किसी एक सीजन में 600 या उससे अधिक रन बनाने वाले इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम था, जिन्होंने साल 2018 में दिल्ली के लिए 20 साल की उम्र में 600+ रन बनाए थे. 15 साल के वैभव ने इस अंतर को बेहद छोटा कर दिया है.

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2. 'यूनिवर्स बॉस' के सबसे ज्यादा सिक्स का रिकॉर्ड ध्वस्त

वैभव सूर्यवंशी अब आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. इस मैच में 12 छक्के जड़ने के दौरान, जैसे ही उन्होंने अपनी पारी का सातवां छक्का लगाया, वैसे ही उन्होंने क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. गेल ने साल 2012 में आरसीबी के लिए खेलते हुए एक सीजन में 59 छक्के लगाए थे. वैभव के नाम अब इस सीजन में 65 छक्के दर्ज हो चुके हैं.

3.जयसूर्या और बटलर को छोड़ा पीछे

पहले 6 ओवरों में हैदराबाद के गेंदबाजों पर वैभव इस कदर टूटे कि उन्होंने पावरप्ले में ही 8 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए. इसके साथ ही वे आईपीएल की एक पारी के पावरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने सनथ जयसूर्या, जोस बटलर और जॉनी बेयरस्टो को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम पावरप्ले में 7-7 छक्कों का रिकॉर्ड दर्ज था.

4. डेविड वॉर्नर का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी टूटा

वैभव ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पावरप्ले में महज 23 गेंदों का सामना करते हुए 71 रन कूट डाले. इस आतिशबाजी के दम पर वे आईपीएल के किसी एक सीजन के पावरप्ले ओवर्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव ने इस सीजन के पावरप्ले में अब तक कुल 490 रन बना लिए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड डेविड वॉर्नर के नाम था, जिन्होंने साल 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए पावरप्ले में 467 रन बनाए थे.

5. आईपीएल प्लेऑफ में 12 छक्कों का नया रिकॉर्ड

प्लेऑफ जैसे नॉकआउट और दबाव वाले मैच में ऐसी निडर बल्लेबाजी देखना वाकई अद्भुत है. वैभव अपनी इस पारी में 12 छक्के लगाकर आईपीएल प्लेऑफ की एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल के नाम था, जिन्होंने आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में मुंबई इंडियंस के खिलाफ अहमदाबाद के मैदान पर 10 छक्के उड़ाए थे.

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