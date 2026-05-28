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Hindi Newsक्रिकेटअब होगी असली जंग... गुजरात के इस गेंदबाज से बदला लेने को बेताब वैभव सूर्यवंशी, यॉर्कर और बाउंसर दाग दी थी धमकी!

अब होगी असली जंग... गुजरात के इस गेंदबाज से बदला लेने को बेताब वैभव सूर्यवंशी, यॉर्कर और बाउंसर दाग दी थी धमकी!

GT vs RR Qualifier 2: वैभव सूर्यवंशी की उम्र भले ही अभी खिलौने से खेलने की है, लेकिन सच तो ये है कि आईपीएल 2026 में वो गेंदबाजों की जज्बात से खेल रहे हैं. जो बॉलर उन्हें आउट कर आंख दिखाने की हिमाकत कर रहा है, उसके पीछे तो वो टूट के पड़ रहे हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे ने ये गलती की थी. उसके बाद अगले दो मैचों में वैभव सूर्यवंशी ने उनकी जमकर कुटाई की. अब राजस्थान रॉयल्स के धाकड़ ओपनर मोहम्मद सिराज से बदला लेने को बेताब होंगे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 28, 2026, 03:50 PM IST
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सिराज से बदला लेने को बेताब वैभव सूर्यवंशी (Screengrab/X)
सिराज से बदला लेने को बेताब वैभव सूर्यवंशी (Screengrab/X)

GT vs RR Qualifier 2: कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आईपीएल 2026 में शुक्रवार, 29 मई को मौसम बिगड़ने वाला है. सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों को तहस-नहस कर अब 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की नजर गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों को बर्बाद करने पर है. 29 मई को मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. बुधवार (28 मई) को हुए एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने महज 29 गेंदों पर 97 रनों की करिश्माई पारी खेली. वो भले ही क्रिस गेल के सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गए, लेकिन दुनियाभर के क्रिकेट फैंस ने 15 साल के युवा जांबाज को सलाम किया.

वैभव सूर्यवंशी की उम्र भले ही अभी खिलौने से खेलने की है, लेकिन सच तो ये है कि आईपीएल 2026 में वो गेंदबाजों की जज्बात से खेल रहे हैं. जो बॉलर उन्हें आउट कर आंख दिखाने की हिमाकत कर रहा है, उसके पीछे तो वो टूट के पड़ रहे हैं. ग्रुप स्टेज में सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे ने ये गलती की थी. उसके बाद अगले दो मैचों में वैभव सूर्यवंशी ने उनकी जमकर कुटाई की. अब राजस्थान रॉयल्स के धाकड़ ओपनर मोहम्मद सिराज से बदला लेने को बेताब होंगे.

सिराज ने यॉर्कर-बाउंसर से डराया

वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद गर्मजोशी से जश्न मनाने की हिम्मत गुजरात टाइटंस के स्टार पेसर मोहम्मद सिराज ने भी की थी. ग्रुप स्टेज में हुए मुकाबले में अनुभव गेंदबाज ने 15 साल के बल्लेबाज को थोड़ा डराया भी था. हेड कोच आशीष नेहरा के इशारे पर सिराज ने वैभव को पहले यॉर्कर डाल जख्मी किया और फिर खतरनाक बाउंसर से डराया. वो इस प्लान में सफल भी रहे, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी 16 गेंदों पर 36 रन बनाकर सिराज की शानदार बाउंसर गेंद पर कैच आउट हो गए. विकेट मिलने के बाद सिराज ने वैभव को आंख दिखाते हुए गर्मजोशी से जश्न भी मनाया था.

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अब बदला लेने उतरेंगे वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी ने प्रफुल्ल हिंगे का गुस्सा पूरी SRH टीम पर निकाला, अब उनकी नजर मोहम्मद सिराज से बदला लेने पर होगी. शुक्रवार को जब वो गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी करने उतरेंगे तो मुल्लांपुर का पारा थोड़ा बढ़ जाएगा. देखना दिलचस्प होगा कि वो सिराज से बदला लेने में कामयाब होते हैं या नहीं.

 

IPL में सिक्स हीटिंग मशीन बने सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी अब आईपीएल में सिक्स हीटिंग मशीन बन चुके हैं. 15 साल के युवा बल्लेबाज ने इस सीजन अभी तक 65 छक्के जड़ दिए हैं और काउंटिंग जारी है. वो आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे अधिक छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 2013 में 59 छक्के जड़े थे. वैभव के सिर पर फिलहाल ऑरेंज कैप भी है. उन्होंने 13 मैचों में 242.86 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बनाए हैं.

यह भी पढ़ें: वैभव को टीम इंडिया में मौका मिलना मुश्किल, सेलेक्टर्स के सामने खड़ी हुई ये बड़ी समस्या

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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