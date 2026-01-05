Advertisement
trendingNow13064660
Hindi Newsक्रिकेट10 छक्के 68 रन… वैभव सूर्यवंशी की आंधी में उड़ा साउथ अफ्रीका, 283 के स्ट्राइक रेट से खोला गेंदबाजों का धागा

10 छक्के 68 रन… वैभव सूर्यवंशी की आंधी में उड़ा साउथ अफ्रीका, 283 के स्ट्राइक रेट से खोला गेंदबाजों का धागा

वैभव सूर्यवंशी आए दिन अपनी ताबड़तोड़ पारियों के लिए छाए हुए रहते हैं. हाल ही में सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए जमकर चौके और छक्के उड़ाए थे.वैभव ने इस कदर रन लूटे उन्होंने आव ना देखा ना ताव एक के बाद एक सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और 10 गगनचुंबी छक्के लगाए. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 05, 2026, 06:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vaibhav Suryavanshi
Vaibhav Suryavanshi

वैभव सूर्यवंशी आए दिन अपनी ताबड़तोड़ पारियों के लिए छाए हुए रहते हैं. हाल ही में सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए जमकर चौके और छक्के उड़ाए थे. एक बार फिर उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका  के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन करते हुए महज 19 गेंदों में पचासा ठोक दिया है. वैभव यही नहीं रुके देखते ही देखते उन्होंने 24 गेंदों में 68 रन बना दिया. वैभव ने इस कदर रन लूटे उन्होंने आव ना देखा ना ताव एक के बाद एक सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और 10 गगनचुंबी छक्के लगाए. 

वैभव की आतिशी पारी
दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 246 रनों का लक्ष्य सामने रखा था. जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही शानदार रही. जिसमें सबसे मेन रोल वैभव सूर्यवंशी का रहा. सूर्यवंशी ने महज 19 गेंदों में पचासा ठोक दिया. आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन अपनी पारी के दौरान वैभव ने 50 रनों तक पहुंचने के लिए 1 भी चौके नहीं लगाए. देखते ही देखते वह महज 24 गेंदों में 68 रन पर पहुंच गए. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 10 छक्के ठोके. वह शतक की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी अपना विकेट दे बैठे. 

दक्षिण अफ्रीका ने दिया 246 का लक्ष्य
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा अंडर 19 वनडे मैच खेला जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 10 विकेट खोकर 245 रन बनाए. उनके तरफ से जेसन रोवेल्स ने शतकीय पारी खेली और टीम का स्कोर 250 के करीब ले गए. जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने महज 11 ओवर में ही 103 रन बना दिए हैं. फिलहाल मैच बारिश के कारण रुका हुआ है. टीम इंडिया ने 10 ओवरों में 100 रन आंकड़ा पार कर लिया. इसमें मुख्य योगदान वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी का रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

वैभव की कप्तानी पारी
टीम के नियमित कप्तान आयुष म्हात्रे की गैरमौजूदगी में वैभव ने टीम इंडिया की बागडोर बखूबी संभालते हुए ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए जीत की बुनियाद रख दी है. वैभव ने अपने शानदार प्रदर्शन की दम पर दर्शा दिया कि वह किस स्तर के खिलाड़ी हैं. 

 

 

 

 

 

वैभव सूर्यवंशी आए दिन अपनी ताबड़तोड़ पारियों के लिए छाए हुए रहते हैं. हाल ही में सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए जमकर चौके और छक्के उड़ाए थे. एक बार फिर उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका  के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन करते हुए महज 19 गेंदों में पचासा ठोक दिया है. वैभव यही नहीं रुके देखते ही देखते उन्होंने 24 गेंदों में 68 रन बना दिया. वैभव ने इस कदर रन लूटे उन्होंने आव ना देखा ना ताव एक के बाद एक सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और 10 गगनचुंबी छक्के लगाए. 

वैभव की आतिशी पारी
दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 246 रनों का लक्ष्य सामने रखा था. जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही शानदार रही. जिसमें सबसे मेन रोल वैभव सूर्यवंशी का रहा. सूर्यवंशी ने महज 19 गेंदों में पचासा ठोक दिया. आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन अपनी पारी के दौरान वैभव ने 50 रनों तक पहुंचने के लिए 1 भी चौके नहीं लगाए. देखते ही देखते वह महज 24 गेंदों में 68 रन पर पहुंच गए. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 10 छक्के ठोके. वह शतक की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी अपना विकेट दे बैठे. 

दक्षिण अफ्रीका ने दिया 246 का लक्ष्य
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा अंडर 19 वनडे मैच खेला जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 10 विकेट खोकर 245 रन बनाए. उनके तरफ से जेसन रोवेल्स ने शतकीय पारी खेली और टीम का स्कोर 250 के करीब ले गए. जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने महज 11 ओवर में ही 103 रन बना दिए हैं. फिलहाल मैच बारिश के कारण रुका हुआ है. टीम इंडिया ने 10 ओवरों में 100 रन आंकड़ा पार कर लिया. इसमें मुख्य योगदान वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी का रहा है.

वैभव की कप्तानी पारी
टीम के नियमित कप्तान आयुष म्हात्रे की गैरमौजूदगी में वैभव ने टीम इंडिया की बागडोर बखूबी संभालते हुए ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए जीत की बुनियाद रख दी है. वैभव ने अपने शानदार प्रदर्शन की दम पर दर्शा दिया कि वह किस स्तर के खिलाड़ी हैं. 

ये भी पढ़ें: मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हेड कोच को किया बर्खास्त, अजीबोगरीब बयान से मचाई सनसनी

 

 

 

 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Vaibhav Suryavanshi

Trending news

'ममता बनर्जी अपने फायदे के लिए कुछ भी...', हुमांयू कबीर का TMC चीफ पर हमला
West Bengal
'ममता बनर्जी अपने फायदे के लिए कुछ भी...', हुमांयू कबीर का TMC चीफ पर हमला
मीटिंग रूम में हाथापाई पर उतरे भाजपा-कांग्रेस के नेता, एक-दूसरे को जमकर दीं गालियां
Karnataka Meeting
मीटिंग रूम में हाथापाई पर उतरे भाजपा-कांग्रेस के नेता, एक-दूसरे को जमकर दीं गालियां
'आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा', सबरीमाला सोना चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार
Sabarimala gold theft case
'आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा', सबरीमाला सोना चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार
शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या
AAP Sarpanch Murder
शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या
जमानत नहीं मिलने के बाद क्या बोला उमर खालिद? पार्टनर बंज्योस्ना ने बताया
Umar Khalid
जमानत नहीं मिलने के बाद क्या बोला उमर खालिद? पार्टनर बंज्योस्ना ने बताया
J&K: अंडर-14 क्रिकेट टीम के चयन में भेदभाव? JKCA में सब ठीक नहीं! सरकार पर उठे सवाल
Jammu Kashmir
J&K: अंडर-14 क्रिकेट टीम के चयन में भेदभाव? JKCA में सब ठीक नहीं! सरकार पर उठे सवाल
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में तेज धमाका, इलाके में पसरी दहशत; गैस लीकेज का डर
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में तेज धमाका, इलाके में पसरी दहशत; गैस लीकेज का डर
ऑपरेशन सिंदूर में टूटी कमर, बांग्लादेश चुनाव में जमात के सहारे आतंक फैलाने का प्लान!
Jamaat
ऑपरेशन सिंदूर में टूटी कमर, बांग्लादेश चुनाव में जमात के सहारे आतंक फैलाने का प्लान!
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
Tata Hospital Bomb Threat
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BMC Elections 2026
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल