Video: वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान को तोहफे में दिया अपना विकेट, करोड़ों भारतीय फैंस का टूट गया दिल

IND U19 vs PAK U19, Under 19 Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 अंडर-19 एशिया कप का मुकाबला दुबई में खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है और भारत को पहले बल्लेबाजी सौंपी है. भारत के करोड़ों फैंस का दिल उस समय टूट गया, जब भारत के विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बुरी तरह फ्लॉप हो गए और सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 14, 2025, 12:35 PM IST
IND vs PAK, U19 Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 अंडर-19 एशिया कप का मुकाबला दुबई में खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है और भारत को पहले बल्लेबाजी सौंपी है. भारत के करोड़ों फैंस का दिल उस समय टूट गया, जब भारत के विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बुरी तरह फ्लॉप हो गए और सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए. वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान को अपना विकेट तोहफे में दे दिया.

करोड़ों भारतीय फैंस का टूट गया दिल

वैभव सूर्यवंशी खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे. यूएई के खिलाफ पिछले मैच में 56 गेंदों पर शतक लगाते हुए 95 गेंदों पर 171 रन की पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी से इस मुकाबले में बड़ी पारी की उम्मीद थी. भारतीय टीम और फैंस की चाहत थी कि पाकिस्तान के खिलाफ भी वैभव अपनी दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे वैभव 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हुए.

वैभव सूर्यवंशी ने तोहफे में दिया अपना विकेट

मोहम्मद सायम ने वैभव सूर्यवंशी को अपनी ही गेंद पर कैच कर पेवेलियन की राह दिखाई. यूएई के खिलाफ मैच के बाद आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी की बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. इस मैच में दोनों ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन का वादा किया था. वैभव चूक गए. वैभव 2 मैच में 176 रन के साथ टूर्नामेंट के दूसरे टॉप स्कोरर हैं. टॉप 5 बल्लेबाजों में वह एकमात्र भारतीय हैं.

वैभव सूर्यवंशी भारत का भविष्य

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से अपने करियर की शुरुआत की थी. अपने पहले ही सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाकर उन्होंने दुनियाभर के क्रिकेट पंडितों को हैरान कर दिया था. वैभव ने आईपीएल के बाद भी अपनी शतकीय पराक्रम जारी रखा. वह 2025 में 6 शतक लगा चुके हैं. मौजूदा इवेंट में यूएई के खिलाफ शतक लगाने से पहले उन्होंने इंग्लैंड में यूथ वनडे में शतक, ऑस्ट्रेलिया में यूथ टेस्ट में शतक, इंडिया ए के लिए खेलते हुए शतक और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाया है. कुल मिलाकर तीनों ही फॉर्मेट में वैभव इस साल शतक लगा चुके हैं. इसी प्रदर्शन के कारण उनसे मैच दर मैच अपेक्षा बढ़ती जा रही है.

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

Vaibhav Suryavanshi

