95 गेंद पर जड़ दिए 171 रन, 14 साल के 'हिटमैन' ने उगली आग, ठोक डाले 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6

Vaibhav Suryavanshi: भारत के 14 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एसीसी मेंस U19 एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मैच के दौरान बल्ले से तबाही मचा दी है. वैभव सूर्यवंशी ने केवल 95 गेंद पर 171 रन ठोक डाले. वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इस पारी में 180 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 9 चौके और 14 छक्के उड़ाए. वैभव सूर्यवंशी अगर कुछ देर और क्रीज पर टिक जाते तो वह अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लेते.

14 साल के 'हिटमैन' ने उगली आग

वैभव सूर्यवंशी के धमाके के सामने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के गेंदबाज त्राहि-त्राहि करते हुए नजर आए. वैभव सूर्यवंशी ने अपना शतक महज 56 गेंदों पर ही पूरा कर लिया था. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का यह फैसला उन्हीं पर भारी पड़ गया. वैभव सूर्यवंशी हावी होकर खेले और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी. खबर लिखे जाने तक भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 34 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 269 रन बना लिए हैं.

वैभव सूर्यवंशी का यूथ वनडे में दूसरा शतक

इंग्लैंड में इस साल की शुरुआत में अपना पहला शतक लगाने के बाद यह वैभव सूर्यवंशी का यूथ वनडे में दूसरा शतक है. क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को मिलकर यह वैभव सूर्यवंशी का साल 2025 में छठा शतक है. वैभव सूर्यवंशी यूथ वनडे में अपना पहला दोहरा शतक बनाने के करीब थे, लेकिन वह महज 29 रन से चूक गए. अंत में यह बल्लेबाज 95 गेंद पर 171 रन बनाकर आउट हुआ. वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी टूर्नामेंट में अपना पहला शतक ठोका था. बिहार के लिए खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में महाराष्ट्र के खिलाफ 61 गेंद पर नाबाद 108 रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान केवल 57 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया था. अपनी धमाकेदार पारी में वैभव सूर्यवंशी ने 7 छक्के और इतने ही चौके लगाए.

वैभव सूर्यवंशी जबरदस्त फॉर्म में

वैभव सूर्यवंशी हाल ही में दोहा में हुए राइजिंग स्टार्स एशिया कप में इंडिया A टीम के अहम सदस्य थे. भारत भले ही इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में हार गया था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ 32 गेंद पर शतक समेत टूर्नामेंट में कुल 239 रन बनाए थे. राइजिंग स्टार्स एशिया कप में वैभव सूर्यवंशी का एवरेज 59.75 और स्ट्राइक रेट 243.87 था. वैभव सूर्यवंशी जबरदस्त फॉर्म में हैं.

35 गेंद पर ठोका था IPL शतक

वैभव सूर्यवंशी IPL 2025 में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद घर-घर में मशहूर हो गए. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 में 206.55 के स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए थे, जिसमें गुजरात टाइटंस के खिलाफ 38 गेंदों पर 101 रन की पारी भी शामिल है. वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान 35 गेंद पर शतक जमाया था, जो IPL इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है.