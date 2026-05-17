पहली बॉल और 8 छक्के...वैभव सूर्यवंशी ने IPL में कर दिया सबसे बड़ा करिश्मा! विश्व क्रिकेट में मची खलबली

Vaibhav Suryavanshi First Ball Six Record: वैभव सूर्यवंशी...15 साल का ये लड़का आईपीएल में हर मैच के साथ रिकॉर्डबुक में खलबली मचा रहा है. वैभव क्रीज पर उतरें और कोई रिकॉर्ड ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता. 17 मई को आईपीएल के 61वें मुकाबले में वैभव ने 21 गेंदों पर 46 रन ठोके. इस पारी की सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने छक्के से अपना खाता खोला. वैभव ने अपनी इसी आदत के चलते आईपीएल का इतिहास बदल दिया है. उन्होंने एक ऐसा करिश्मा कर डाला, जो आज से पहले किसी ने सोचा तक नहीं था.

वैभव सूर्यवंशी दिल्ली के खिलाफ बल्लेबाजी करने क्रीज पर उतरे और लुंगी एनगिडी की पहली ही गेंद पर छक्का उड़ा दिया. मतलब उन्होंने छक्के से खाता खोला. अब वैभव आईपीएल इतिहास के इकलौते ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने 8 बार छक्के से अपना खाता खोला है. उनके इस अनूठे 'सिक्सर स्टाइल' ने क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है.

(@IPL) May 17, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

वैभव सूर्यवंशी का यह रिकॉर्ड इसलिए हैरान करने वाला है, क्योंकि बड़े से बड़े बल्लेबाज पहली गेंद देखकर खेलते हैं. कई ओपनर थोड़ा वक्त लेकर अपने शॉट खेलते हैं, लेकिन वैभव सबसे जुदा हैं. वे क्रीज पर आते ही पहली गेंद को सीधे स्टैंड्स में भेजते हैं. आईपीएल में वो सबसे ज्यादा 8 बार ये कमाल करने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं.

8 बार छक्के से खाता खोलने का करिश्मा

वैभव ने आईपीएल करियर में अब तक 8 बार छक्के के साथ अपनी पारी की शुरुआत की है. इस अद्भुत कारनामे को उन्होंने 5 बार इसी सीजन (IPL 2026) में अंजाम दिया है, जबकि पिछले सीजन में वे 3 बार छक्के से खाता खोल चुके थे.

एक सीजन में 3 बार छक्के से खाता खोलने वाले बल्लेबाज

वैभव ने इस सीजन तीन बार अपनी पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा है. इस मामले में उन्होंने देवदत्त पडिक्कल (2026), सुनील नरेन (2025) और शाहरुख खान (2023) के एलीट रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

वैभव ने इन 5 गेंदबाजों के खिलाफ पहली गेंद पर छक्का लगाया

आईपीएल 2026 में वैभव ने जिन 5 गेंदबाजों के खिलाफ पहली गेंद पर छक्का ठोका, उनमें से 4 स्टार गेंदबाज हैं, जबकि एक नया गेंदबाज है. वैभव ने जसप्रीत बुमराह (मुंबई इंडियंस), मोहम्मद सिराज (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु), अर्शदीप सिंह (पंजाब किंग्स), लुंगी एनगिडी (दिल्ली कैपिटल्स) और प्रफुल्ल हिंगे (हैदराबाद) के खिलाफ छक्के से पारी का आगाज किया.

36 गेंदों में ठोका सीजन का सबसे तेज शतक

वैभव की ये तबाही सिर्फ छक्कों तक सीमित नहीं है. इसी सीजन में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ महज 36 गेंदों में शतक जड़कर आईपीएल 2026 का सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था. दिलचस्प बात यह है कि पिछले सीजन में भी उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में सेंचुरी ठोकने का कारनामा किया था. 19वें सीजन में वैभव 12 मैचों में 40.50 की औसत और 234.78 के स्ट्राइक रेट से 486 रन बना चुके हैं. उन्होंने 43 चौके और 43 छक्के उड़ाए हैं.

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