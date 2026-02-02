पाकिस्तानी खिलाड़ी की तरफ गुस्से में भागे वैभव सूर्यवंशी और फिर... मैदान पर हाई वोल्टेज ड्रामा, VIDEO वायरल

U19 World Cup 2026: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है. रविवार, 1 फरवरी को सुपर-6 में खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को रौंदकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेले गए मैच में आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम ने पाकिस्तान को 58 रनों से पटखनी दी. जब भारतीय टीम बैटिंग कर रही थी तब पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैदान पर काफी तेवर दिखाए थे. फील्डिंग के दौरान 14 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तानियों से पूरा हिसाब लिया.

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 252 रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 30 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि, उन्होंने बैटिंग में फेल होने का गुस्सा फील्डिंग के दौरान निकाला और हर विकेट गिरने के बाद गर्मजोशी से सेलिब्रेट किया.

पाकिस्तान के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी का तेवर

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देख सकते हैं कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी गुस्से से लाल हैं. ये घटना पाकिस्तानी बैटिंग पारी के 37वें ओवर में देखने को मिली. पाक खिलाड़ी अली हसन बलूच स्वीप करने के चक्कर में कैच आउट हो गए. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी तेजी से उनकी तरफ भागते दिखे, वो काफी गुस्से में थे. गेंदबाज विहान मल्होत्रा ने समझदारी दिखाई और वैभव सूर्यवंशी को पकड़ लिया. अगर वो नहीं रोकते तो मामला और बिगड़ सकता था.

बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी का ये रूप नया नहीं है. इससे पहले यूथ एशिया कप में भी उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाज अली रजा की गर्मी शांत की थी. पाक गेंदबाज वैभव को आउट कर आंख दिखा रहा था, तब 14 साल के भारतीय खिलाड़ी ने अपने जूते की तरफ इशारा कर औकात दिखाई थी.

सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से भिड़ेगा भारत

पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदकर भारत ने सेमीफाइनल में अपनी सीट कन्फर्म कर ली है. आयुष म्हात्रे की टीम टूर्नामेंट में अपने विजय रथ को जारी रखने की पूरी कोशिश करेगी. सेमीफाइनल में भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा. ये मैच बुधवार, 4 फरवरी को हरारे में खेला जाएगा. सेमीफाइनल में वैभव सूर्यवंशी से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज ने अभी तक इस टूर्नामेंट में 5 पारियों में 39.20 की औसत और 134.25 की स्ट्राइक रेट से 196 रन बनाए हैं. हालांकि, उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी शतक नहीं जड़ा है.

ये भी पढ़ें: 'आतंक को पनाह देने वाले के साथ क्यों खेल रहे क्रिकेट', विपक्ष ने BCCI पर साधा निशाना, बांग्लादेश विवाद को भी घसीटा