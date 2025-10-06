Advertisement
'देखने में पता लगेगा...,' कोच विक्रम राठौर ने दी वैभव सूर्यवंशी को चेतावनी, वीडियो कॉल पर आया जवाब

आईपीएल में अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से तबाही मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी आए दिन चर्चा का विषय बने रहते हैं. फिलहाल, वह ऑस्ट्रेलिया में हैं और भारतीय अंडर 19 स्क्वॉड का हिस्सा हैं. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 06, 2025, 11:17 PM IST
आईपीएल में अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से तबाही मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी आए दिन चर्चा का विषय बने रहते हैं. फिलहाल, वह ऑस्ट्रेलिया में हैं और भारतीय अंडर 19 स्क्वॉड का हिस्सा हैं. सूर्यवंशी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले दूसरे यूथ टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं. जो की 7 अक्टूबर मंगलवार को खेला जाएगा. यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में खेला जाना है. इसी बीच उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर फैल रही है. जिसमें वह राजस्थान रॉयल्स और भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच रहे विक्रम राठौर से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. 

कोच से वीडियो कॉल पर की बात

राजस्थान रॉयल्स ने यह वीडियो अपने X पर शेयर किया. दरअसल, इस वीडियो में कोच विक्रम राठौर वैभव सूर्यवंशी को चिढ़ाते हुए दिख रहे हैं. कोच ने पूछा कि वह कैसा कर रहे हैं और अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं. वैभव ने जवाब देते हुए कहा, 'हां' जिसपर कोच ने कहा "वो तो देखने में पता लगेगा. आजा तू."

मुस्कराते हुए दिया जवाब

अपने कोच की फिट रहने की बात को वैभव ने ध्यान में रखा. ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटने पर उन्हें फिटनेस टेस्ट भी देना होगा. कॉल खत्म होते-होते उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के कोच के साथी स्टाफ का वैभव ने अभिवादन किया. 

मौजूद टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी शानदार बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं.  ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले यूथ अंडर 19 टेस्ट के दौरान उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की. वैभव ने महज 86 गेंदों में 113 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. यही नहीं उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान महज 78 गेंदों में शतक ठोक दिया. अपनी पारी के दौरान वैभव ने 9 चौके और 8 छक्के लगाए. साथ उन्होंने वेदांत त्रिवेदी के साथ 152 रनों की शानदार साझेदारी निभाई. 

ये भी पढ़ें :'क्रिकेट में खेल जैसा कुछ नहीं...,' सुप्रीम कोर्ट की चौंकाने वाली टिप्पणी, जानें पूरा मामला

 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

