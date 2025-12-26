Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटVaibhav Suryavanshi को राष्ट्रपति से मिला ये खास सम्मान, 2025 में इन 3 दमदार रिकॉर्ड से दुनिया को किया था हैरान

Vaibhav Suryavanshi को राष्ट्रपति से मिला ये खास सम्मान, 2025 में इन 3 दमदार रिकॉर्ड से दुनिया को किया था हैरान

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी इन दिनों चर्चा में हैं. 14 साल के इस बल्लेबाज ने साल 2025 में कई ऐतिहासिक पारियां खेली हैं. अब उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 26, 2025, 11:54 AM IST
Vaibhav Suryavanshi
Vaibhav Suryavanshi

Vaibhav Suryavanshi: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. 2025 में क्रिकेट की दुनिया में इस खिलाड़ी के नाम की धूम रही. उन्होंने IPL 2025 में डेब्यू से लेकर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 तक शतकों की बारिश की. पूरे साल अलग-अलग टूर्नामेंट में वैभव ने कुल 7 शतक ठोके और सभी को हैरान कर दिया. अब उन्हें एक खास सम्मान मिला है. 26 दिसंबर 2025 को बिहार के इस क्रिकेटर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया. यह सम्मान उन्हें देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित समारोह में दिया गया, जो किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए गर्व की बात है.

क्रिकेट में शानदार योगदान और उभरते सितारे के तौर पर पहचान बना चुके वैभव के लिए यह अवॉर्ड बेहद खास है. पीएम मोदी भी वैभव की तारीफ कर चुके हैं. आज उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी होगी. सम्मान समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वैभव सूर्यवंशी की खुलकर तारीफ की. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वैभव ने कड़ी प्रतिस्पर्धा और प्रतिभाओं से भरे क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है. उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और यह सिर्फ शुरुआत है. राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वैभव जैसे प्रतिभाशाली बच्चे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेंगे और बाकी बच्चे उनसे सीखेंगे.

2025 में रही वैभव के नाम की धूम

वैभव इन दिनों विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में खेल रहे थे. पहले ही मैच में उन्होंने 190 रनों की तूफानी पारी खेली थी, लेकिन वो दूसरा मैच नहीं खेल पाए, जो 26 दिसंबर यानी आज चल रहा है. वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुधवार को ही दिल्ली रवाना हो गए थे. वैभव ने इस साल IPL, अंडर-19 एशिया कप, लिस्ट A क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में न सिर्फ डेब्यू किया बल्कि बल्ले से चौके-छक्कों की बारिश कर सबका दिल जीत लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

वैभव ने 2 दिन पहले ही ठोके थे 190 रन

वैभव ने दो दिन पहले ही विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले मुकाबले में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेली थी. उन्होंने रांची के JSCA ओवल ग्राउंड में खेले गए मुकाबले में सिर्फ 36 गेंदों में शतक जड़ा था, जो लिस्ट A क्रिकेट में किसी युवा द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक है. वैभव ने सिर्फ 14 साल की उम्र में यह कमाल करके पाकिस्तान के जहूर इलाही का 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था. उन्होंने 84 बॉल पर 16 चौके और 15 छक्के ठोककर कुल 190 रन बनाए थे. इसी पारी में वैभव ने लिस्ट A क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन पूरे करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, जो एबी डिविलियर्स और जोस बटलर जैसे दिग्गजों के नाम था.

देश भर के कुल 20 बच्चे शामिल

दरअसल, 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस माना जाता है. इस खास मौके पर इस बार देश भर के 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है. जिनमें 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बच्चे शामिल हैं. इन्हीं में एक वैभव भी रहे.

क्यों मनाया जाता है वीर बाल दिवस?

आपको यहां ये भी जान लेना चाहिए कि वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के चार बेटों की शहादत के सम्मान में आयोजित किया जाता है. गुरु गोविंद सिंह की तीन पत्नियों से कुल चार बेटे थे, जिनका नाम अजीत, जुझार, जोरावर और फतेह था, जिन्हें साहिबजादे भी कहा जाता है. 26 दिसंबर 1705 को उनके चारों बेटों की मुगल सेना ने हत्या की थी. उन्हीं की शहादत का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी. पिछले 3 साल से हर साल इस दिन देश की उभरती प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है.

2025 में वैभव ने इन 3 रिकॉर्ड से सबको चौंकाया

1. वैभव सूर्यवंशी ने 2025 में तूफानी बैटिंग के दम पर कई रिकॉर्ड बनाए. पहले रिकॉर्ड की बात करें तो वो मेंस लिस्ट A क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले युवा खिलाड़ी हैं. उन्होंने 14 साल 272 दिन की उम्र में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 36 बॉल पर सेंचुरी ठोकी थी.

2. दूसरा रिकॉर्ड ये है कि वैभव लिस्ट A में सबसे तेज 150 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने अरुणाचल के खिलाफ इसी मैच में 59 बॉल पर 150 रनों का आंकड़ा पार करके एबी डिविलियर्स और जोस बटलर जैसे दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ा.

3. तीसरा रिकॉर्ड ये कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं. उन्होंने 2 दिसंबर को ईडन गार्डन्स में महाराष्ट्र के खिलाफ 61 गेंदों में नाबाद 108 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे. इतना ही नहीं, वैभव 14 साल की उम्र में 3 टी20 सेंचुरी लगाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं. उनके ये रिकॉर्ड इसलिए खास हैं क्योंकि ये महज 14 साल की उम्र में बने हैं.

ये भी पढ़ें: Vijay Hazare Trophy में रनों के 5 सरताज..नंबर 1 वाले ने ठोके 15 शतक, रोहित-विराट का नामोनिशान नहीं

 

