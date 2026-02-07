Advertisement
trendingNow13100815
Hindi Newsक्रिकेटवर्ल्ड कप फाइनल में पोता बन गया चक्रवात, दुनिया के सामने इमोशनल हो गए दादा, वैभव के सीक्रेट टैलेंट का खोला राज

वर्ल्ड कप फाइनल में पोता बन गया 'चक्रवात', दुनिया के सामने इमोशनल हो गए दादा, वैभव के सीक्रेट टैलेंट का खोला राज

बिहार में उस वक्त जश्न का माहौल तेज हो गया जब भारत की अंडर-19 टीम ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया. फाइनल मुकाबले में स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रनों की शानदार पारी खेली. वैभव सूर्यवंशी की इस तूफानी पारी पर उनके दादा उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि हमें मालूम था कि वे फाइनल मुकाबले में बवंडर बनकर आएंगे, लेकिन वे तो चक्रवात बन गए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 07, 2026, 08:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वर्ल्ड कप फाइनल में पोता बन गया 'चक्रवात', दुनिया के सामने इमोशनल हो गए दादा, वैभव के सीक्रेट टैलेंट का खोला राज

बिहार में उस वक्त जश्न का माहौल तेज हो गया जब भारत की अंडर-19 टीम ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया. फाइनल मुकाबले में स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रनों की शानदार पारी खेली. वैभव सूर्यवंशी की इस तूफानी पारी पर उनके दादा उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि हमें मालूम था कि वे फाइनल मुकाबले में बवंडर बनकर आएंगे, लेकिन वे तो चक्रवात बन गए.

वर्ल्ड कप फाइनल में पोता बन गया 'चक्रवात'

समस्तीपुर से वैभव सूर्यवंशी के दादा उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि यह बहुत खुशी का पल है. वैभव सूर्यवंशी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है. हालांकि, वे दोहरा शतक लगाने से चूक गए, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत शानदार खेल दिखाया. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के बारे में कहा कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है. हम शुरू से ही कह रहे थे कि वह फाइनल में शानदार खेलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

दुनिया के सामने इमोशनल हो गए दादा

वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि 15 साल से कम उम्र का लड़का इतना शानदार खेल रहा है. उसने भले ही दोहरा शतक नहीं लगाया, लेकिन उसने सिर्फ 80 गेंदें खेलीं और 175 रन ठोक दिए. अगर दूसरे खिलाड़ियों का साथ मिलता तो और भी अच्छा खेलता. टीम इंडिया की सीनियर टीम का जिक्र करते हुए वैभव सूर्यवंशी के दादा उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि जल्द ही उसे भारतीय सीनियर टीम में लाना चाहिए.

वैभव के सीक्रेट टैलेंट का खोला राज

वैभव सूर्यवंशी के दादा उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि वह भारतीय जर्सी के लिए दरवाजा तोड़ने को तैयार है और बहुत जल्द ही वह दरवाजा टूट जाएगा. मार्च के बाद वे सीनियर टीम का हिस्सा होंगे. उन्होंने एक पूर्व क्रिकेटर का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने उन्हें कमेंट्री पर सुना कि वे कह रहे थे कि यह 15 साल से कम उम्र का लड़का 100 मीटर के छक्के मार रहा है; इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? यह बहुत बड़ी गर्व की बात है. वैभव देहात का लड़का है और आज शिखर पर पहुंच रहा है. हम सभी उसकी सफलता को लेकर बेहद खुश हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Vaibhav Suryavanshi

Trending news

खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज
New Delhi
खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज
'मेक इन इंडिया' सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं
India-US trade deal
'मेक इन इंडिया' सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
General Narvane Book
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
Aimim Asaduddin
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
Ghooskhor
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
DNA
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
NIA
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
pocso act
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
Zee Real Heroes Award 2026
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
मुनीर के अंदर 'लटकन बाबा' का डर, IAF के इस कदम से दहशत में पाकिस्तान
DNA
मुनीर के अंदर 'लटकन बाबा' का डर, IAF के इस कदम से दहशत में पाकिस्तान