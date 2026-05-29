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Hindi Newsक्रिकेट776 रन और 72 छक्के... फिर भी टूटा सपना तो रोने लगे वैभव सूर्यवंशी, VIDEO देख फट जाएगा कलेजा!

776 रन और 72 छक्के... फिर भी टूटा सपना तो रोने लगे वैभव सूर्यवंशी, VIDEO देख फट जाएगा कलेजा!

Vaibhav Suryavanshi Emotional: 776 रन और 72 छक्के जड़कर भी 15 साल के खिलाड़ी का ख्वाब अधूरा रह गया. जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट के 'वंडर बॉय' वैभव सूर्यवंशी की, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल 2026 में अपना सबकुछ झोंक दिया, लेकिन फिर भी उनकी टीम फाइनल में नहीं पहुंच सकी. शुक्रवार (29 मई) को खेले गए दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 30, 2026, 12:02 AM IST
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776 रन और 72 छक्के... फिर भी टूटा सपना तो रोने लगे वैभव सूर्यवंशी
776 रन और 72 छक्के... फिर भी टूटा सपना तो रोने लगे वैभव सूर्यवंशी

Vaibhav Suryavanshi Emotional: 776 रन और 72 छक्के जड़कर भी 15 साल के खिलाड़ी का ख्वाब अधूरा रह गया. जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट के 'वंडर बॉय' वैभव सूर्यवंशी की, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल 2026 में अपना सबकुछ झोंक दिया, लेकिन फिर भी उनकी टीम फाइनल में नहीं पहुंच सकी. शुक्रवार (29 मई) को खेले गए दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. रविवार, 31 मई को फाइनल में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. हार के बाद 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का दिल भर आया. वो डगआउट में जाकर कैप से अपना गम छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर सके और उनकी आंखें नम हो गई.

टूटा सपना तो भावुक हो गए वैभव सूर्यवंशी

आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में लगातार दूसरी बार वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से कमाल किया. SRH के खिलाफ 29 गेंदों पर 97 रन बनाने के बाद 'बिहार के लाल' ने GT के खिलाफ दूसरे क्वालिफायर में 47 गेंदों पर 96 रनों की कीमती पारी खेली. लगातार दूसरा शतक मिस करने का गम तो था, लेकिन फाइनल में ना पहुंचने का अफसोस ज्यादा था. जैसे ही गुजरात टाइटंस को जीत मिली, 15 साल के युवा खिलाड़ी टूट गए. वो मैदान पर ही भावुक हो गए. उनके इमोशनल रिएक्शन को देखकर फैंस का दिल भी चकनाचूर हो गया.

आईपीएल 2026 में बनाए 776 रन, जड़े 72 छक्के

राजस्थान रॉयल्स भले ही ट्रॉफी से दूर रह गई, लेकिन इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि आईपीएल 2026 हमेशा वैभव सूर्यवंशी के कारण याद किया जाएगा. 15 साल के 'वंडर बॉय' ने 16 मैचों में 237.31 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए. उन्होंने 72 छक्के जड़कर इतिहास रच दिया. वो आईपीएल के एक सीजन में सबसे अधिक छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए. भले ही उनका आईपीएल ट्रॉफी को हाथ लगाने का सपना टूट गया, लेकिन उन्होंने करोड़ों फैंस की दिलों को छू लिया है.

यह भी पढ़ें: 224 के SR से 582 रन... आउट हुए वैभव सूर्यवंशी तो उतरा ये बल्लेबाज, तहस-नहस कर बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

 

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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