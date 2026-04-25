6,6,6,6... वैभव सूर्यवंशी ने पहले ओवर में इतिहास रचने वाले प्रफुल्ल हिंगे पर लगाया महा-दाग, IPL में पहली बार हुआ ये अजूबा

Vaibhav Suryavanshi New Record: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में एक और धमाकेदार रिकॉर्ड बना दिया है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में पारी के पहले ओवर में ही लगातार 4 छक्के जड़कर राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनी ने वो कारनामा कर दिया, जो आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ था. दिलचस्प बात ये है कि वैभव सूर्यवंशी ने ये कमाल उस गेंदबाज के खिलाफ किया है, जिसने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पिछले मैच में पारी के पहले ओवर में 3 विकेट लेकर इतिहास रचा था.
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Vaibhav Suryavanshi New Record: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में एक और धमाकेदार रिकॉर्ड बना दिया है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में पारी के पहले ओवर में ही लगातार 4 छक्के जड़कर राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनी ने वो कारनामा कर दिया, जो आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ था. दिलचस्प बात ये है कि वैभव सूर्यवंशी ने ये कमाल उस गेंदबाज के खिलाफ किया है, जिसने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पिछले मैच में पारी के पहले ओवर में 3 विकेट लेकर इतिहास रचा था.
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डेब्यू करते हुए प्रफुल्ल हिंगे ने राजस्थान रॉयल्स की कमर तोड़ दी थी. उन्होंने पारी के पहले ओवर में ही वैभव सूर्यवंशी सहित 3 बल्लेबाजों को आउट किया था. अब 15 साल के युवा खिलाड़ी ने प्रफुल्ल हिंगे से ना सिर्फ बदला लिया, बल्कि उनपर शर्मनाक दाग भी लगा दिया. वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के इतिहास में पहले ओवर में ही 4 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.
सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में पहले ओवर में ही 4 आसमानी छक्के जड़कर वैभव सूर्यवंशी ने 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. इससे पहले 2009 में केकेआर की तरफ से खेलते हुए नमन ओझा ने राजस्थान के खिलाफ पहले ओवर में 3 छक्के मारे थे. वैभव सूर्यवंशी अब उनसे एक कदम आगे निकल चुके हैं. प्रफुल्ल हिंगे के इस ओवर में उन्होंने 4 लगातार छक्के उड़ाकर आईपीएल इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है. सनराइजर्स के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए. पहला बॉल डॉट रहा और उसके बाद प्रफुल्ल हिंगे को तहस-नहस करते हुए उन्होंने चार लगातार छक्के जड़े. वैभव सूर्यवंशी यहीं नहीं रुके. अगले ओवर में उन्होंने पैट कमिंस की पहली गेंद पर सिक्स उड़ाया.
बता दें कि आईपीएल 2026 में इन दोनों टीमों के बीच ये दूसरा मुकाबला है. इससे पहले जब SRH और RR का आमना-सामना हुआ था तब प्रफुल्ल हिंगे ने आईपीएल इतिहास में एक नई कहानी लिखी थी. उन्होंने पारी के पहले ओवर में ही 3 विकेट झटके थे, जिसमें वैभव सूर्यवंशी का विकेट भी शामिल था. प्रफुल्ल आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में किसी पारी के पहले ओवर में 3 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं. इस मुकाबले में वैभव ने उनपर शर्मनाक दाग लगाकर बदला ले लिया.
सवाई मानसिंह स्टेडियम में चौकों-छक्कों की बरसात करते हुए 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों पर शानदार शतक ठोका. आईपीएल करियर में ये वैभव की दूसरी सेंचुरी है. 37 गेंदों पर 103 रनों की अद्भुत पारी खेलने के बाद वो साकिब हुसैन की गेंद पर आउट हो गए. स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शकों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया.