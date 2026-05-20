46 रन बनाते ही IPL के सारे रिकॉर्ड तबाह कर देंगे वैभव सूर्यवंशी, ऐसा करने वाले बनेंगे दुनिया के पहले बल्लेबाज

IPL Record: आईपीएल 2026 में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी एक ही टीम के लिए साथ में खेल रहे हैं. 15 साल के युवा बल्लेबाज अगर 46 रन और बना लेते हैं तो वो जायसवाल के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. सूर्यवंशी को इतिहास रचने के लिए अगले मैच में 46 रनों की दरकार है.
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IPL Record: वैभव सूर्यवंशी का जब जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले आईपीएल में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शॉन मार्श ने बल्ले से गदर मचाते हुए इतिहास रचा था. 2008 में किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) की तरफ से खेलते हुए मार्श ने 616 रन बनाए थे और ऑरेंज कैप का अवॉर्ड जीता था. वो IPL के किसी सीजन में सबसे अधिक रन बनाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी बने थे. 15 साल बाद यानी 2023 में शॉन मार्श का ये रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल ने तोड़ा. राजस्थान रॉयल्स के स्टार खिलाड़ी ने आईपीएल 2023 में 625 रन बनाए थे. हालांकि, अब उनका ये रिकॉर्ड भी खतरे में है. वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन अभी तक 579 रन बनाए हैं और आईपीएल के किसी एक सीजन में बतौर अनकैप्ड प्लेयर सबसे अधिक रन बनाने से सिर्फ 46 रन दूर हैं.
आईपीएल 2026 में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी एक ही टीम के लिए साथ में खेल रहे हैं. 15 साल के युवा बल्लेबाज अगर 46 रन और बना लेते हैं तो वो जायसवाल के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. सूर्यवंशी को इतिहास रचने के लिए अगले मैच में 46 रनों की दरकार है. अगर राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में क्वालीफाई करती है तो वैभव के पास ये रिकॉर्ड बनाने के लिए और भी मुकाबले मिलेंगे.
625 - यशस्वी जयसवाल (आरआर, 2023)
616 - शॉन मार्श (पीबीकेएस, 2008)
579 - वैभव सूर्यवंशी (आरआर, 2026)*
573 - रियान पराग (आरआर, 2024)
549 - प्रभसिमरन सिंह (पीबीकेएस, 2025)
516 - ईशान किशन (एमआई, 2020)
512 - सूर्यकुमार यादव (एमआई, 2018)
इस लिस्ट में फिलहाल यशस्वी जायसवाल टॉप पर हैं, जिन्होंने 2023 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 625 रन बनाए थे और शॉन मार्श के रिकॉर्ड को चकनाचूर किया था. अब यशस्वी के लिए खतरा कोई और नहीं बल्कि उनका ओपनिंग पार्टनर ही है. वैभव सूर्यवंशी के सिर पर फिलहाल ऑरेंज कैप भी है. अगले मैच में वो 46 रन बनाकर बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे. आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक 13 मैचों में 44.54 की औसत और 236.33 की स्ट्राइक रेट से 579 रन बनाए हैं. फिलहाल ऑरेंज कैप की रेस में भी वो सबसे आगे हैं. राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ के करीब पहुंचाने में 15 साल के खिलाड़ी का अहम योगदान रहा है. राजस्थान के खाते में अभी 14 अंक हैं, अगर अगले मुकाबले में उन्हें जीत मिलती है तो आरआर प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन जाएगी.
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