Advertisement
trendingNow13073872
Hindi Newsक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी इतिहास रचने के करीब... 299 रनों की दरकार, टूट जाएगा देवदत्त पडिक्कल का प्रचंड रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी इतिहास रचने के करीब... 299 रनों की दरकार, टूट जाएगा देवदत्त पडिक्कल का प्रचंड रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi Record: भारत के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी लगातार क्रिकेट के रिकॉर्ड्स को अपने नाम करते जा रहे हैं. वैभव ने 14 साल की आयु में ही अपना नाम बना लिया है. उन्होंने पिछले एक साल एक से बढ़कर एक बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. अब वैभव के निशाने पर एक और बड़ा रिकॉर्ड है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 14, 2026, 10:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैभव सूर्यवंशी इतिहास रचने के करीब... 299 रनों की दरकार, टूट जाएगा देवदत्त पडिक्कल का प्रचंड रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi Record: भारत के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी लगातार क्रिकेट के रिकॉर्ड्स को अपने नाम करते जा रहे हैं. वैभव ने 14 साल की आयु में ही अपना नाम बना लिया है. उन्होंने पिछले एक साल एक से बढ़कर एक बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. अब वैभव के निशाने पर एक और बड़ा रिकॉर्ड है. वह टी20 इतिहास में सबसे तेज बल्लेबाज बनने से सिर्फ 299 रन दूर हैं. सूर्यवंशी U19 क्रिकेट में डेब्यू के बाद से ही सुर्खियों में हैं. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स और बिहार के लिए सीनियर क्रिकेट में भी कई रिकॉर्ड तोड़े हैं.

आईपीएल में बनाया रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले सूर्यवंशी आईपीएल में राजस्थान के लिए खेलते हैं. वह आईपीएल 2025 के मेगा-ऑक्शन में इस फ्रेंचाइजी से जुड़े और उस सीजन में लीग के इतिहास में सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने. सूर्यवंशी ने U19 क्रिकेट में भी कई रिकॉर्ड बनाए हैं. वह आने वाले वर्ल्ड कप में इंडिया U19 क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं और आईसीसी इवेंट में उनकी अहम भूमिका होगी. वह आयुष म्हात्रे की कप्तानी में खेलेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धि

वैभव सूर्यवंशी अगले पांच पारियों में 299 रन बनाकर टी20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अब तक खेले गए 18 टी20 मैचों में 701 रन बनाए हैं. 204.37 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए सूर्यवंशी ने अपने करियर में 62 छक्के और 53 चौके लगाए हैं. उनके नाम एक शतक और तीन अर्धशतक हैं. उन्होंने आईपीएल 2025 में खेले गए सिर्फ 7 मैचों में 252 रन बनाए.

ये भी पढ़ें: ​गौतम गंभीर के चहेते या कुछ और... टीम इंडिया में अचानक क्यों हुआ आयुष बदोनी का सेलेक्शन? कोच ने किया खुलासा

टी20 में 1000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज (पारियां)

शॉन मार्श- 23
ब्रैड हॉज- 23
मैथ्यू हेडन- 24
सबावून दाविजी- 24
देवदत्त पडिक्कल- 25

ये भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप का बवाल... बांग्लादेश ने भारत आने से किया इनकार, अब क्या करेगी जय शाह की टीम?

टूट जाएगा देवदत्त पडिक्कल का रिकॉर्ड

अगर वैभव अपनी अगली पांच टी20 पारियों में 299 रन बनाते हैं, तो वह 1000 टी20 रन बनाने वाले संयुक्त रूप से सबसे तेज बल्लेबाज बन जाएंगे. ब्रैड हॉज और शॉन मार्श अभी टॉप पर हैं.  इन दोनों पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 1000 रन पूरे करने के लिए 23-23 पारियां खेली थीं. अगर सूर्यवंशी अपनी अगली चार पारियों में 299 रन बनाते हैं, तो वह इस रिकॉर्ड के अकेले मालिक बन जाएंगे. मैथ्यू हेडन और सबावून दाविजी दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 1000 टी20 रन बनाने के लिए 24-24 पारियां खेली थीं. भारतीयों में देवदत्त पडिक्कल इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 25 पारियों में 1000 टी20 रन पूरे किए थे.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Vaibhav Suryavanshi

Trending news

त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
historic names
त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
diamond river
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
भारत की जमीन पर सड़क बना रहा चीन, तब 5 साल बाद क्यों पता चला? अब शक्सगाम चर्चा में
india china news
भारत की जमीन पर सड़क बना रहा चीन, तब 5 साल बाद क्यों पता चला? अब शक्सगाम चर्चा में
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बाद कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
Chandrashekhar Pakhmode
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बाद कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता
Nipah Virus
120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता
पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन? ट्रिगर हुआ सियासी बवाल
dmk stalin
पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन? ट्रिगर हुआ सियासी बवाल
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
Rahul Gandhi
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
hindi Jammu and Kashmir news
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
DNA Analysis
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
Sir
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया