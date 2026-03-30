गुवाहाटी में आएगा रनों का सैलाब, कौन बनेगा वैभव का ओपनिंग पार्टनर, समझें पूरा गणित

आज 30 मार्च राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच जबरदस्त भिड़ंत है. रियान पराग कि अगुवाई वाली राजस्थान और संजू सैमसन की नेतृत्व वाली सीएसके के बीच कांटे की टक्कर है. सभी के जुबान पर बस एक नाम की चर्चा है और वह नाम है वैभव सूर्यवंशी का. बीते साल भर में वैभव ने क्रिकेट की दुनिया में जमकर नाम कमाया है. हाल ही में अंडर-19 के फाइनल मुकाबले में उनकी ताबड़तोड़ शतकीय पारी को भला कौन ही भूल पाएगा. ऐसे में एक बात तो तय है कि वह राजस्थान के लिए ओपनिंग करेंगे. लेकिन, उनका साथ कौन देगा इस बात की चर्चा लगातार बनी हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स कि माने तो यशस्वी जायसवाल वैभव के साथ बतौर सलामी बल्लेबाज के रुप में उतर सकते हैं.

रियान पराग करेंगे अगुवाई

इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की कमान रियान पराग के हाथों में है. पराग पहले भी कुछ मैचों में टीम की कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें पूरी जिम्मेदारी दी गई है. संजू सैमसन अब टीम का हिस्सा नहीं हैं, ऐसे में टीम की ओपनिंग जोड़ी को लेकर माना जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करेंगे. वैभव सूर्यवंशी अब 15 साल के हो चुके हैं. पिछले सीजन जब उन्होंने आईपीएल में कदम रखा था, तब अपने आक्रामक खेल से सबका ध्यान खींच लिया था और एक शानदार शतक भी जड़ा था. इसके बाद वे अंडर-19 टीम में भी खेलते नजर आए और हर बार उन्होंने अपने खेल से अलग छाप छोड़ी.

वैभव होंगे गेंदबाजों के लिए चुनौती

इस बार वैभव के सामने असली चुनौती रहने वाली है. पिछली बार वे नए खिलाड़ी थे, इसलिए गेंदबाज उनके खेल से ज्यादा परिचित नहीं थे. लेकिन अब उन्होंने कई मैच खेल लिए हैं और विरोधी टीमों ने उनकी कमजोरियों पर काम किया होगा. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वे इस बार कैसे रन बनाते हैं. आज शाम उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण का सामना करना है, जो उनके लिए बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है.

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वैभव का IPL करियर

बात करें अगर वैभव के आईपीएल करियर कि तो वैभव ने अभी तक सिर्फ 7 मैच खेले हैं और 252 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 18 चौके और 24 छक्के लगाए हैं. पिछले सीजन का उनका शानदार शतक आज भी यादगार है. इसके अलावा उनके नाम एक अर्धशतक भी दर्ज है.

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