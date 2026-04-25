RR vs SRH: 14 साल में पहला... 15 साल के होते ही वैभव का दूसरा IPL शतक, 12 छक्कों से मचाया हाहाकार

RR vs SRH: आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी का विस्फोट थमने का नाम नहीं ले रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल की उम्र में आईपीएल में पहला शतक ठोक रिकॉर्ड्स की बौछार की थी. अब 15वें साल में एंट्री करते ही एक और शतक ठोक दिया है. 36 गेंद की ताबड़तोड़ सेंचुरी के बाद पूरा स्टेडियम गूंज उठा. वैभव ऐसे पहले अनकैप्ड इंडियन खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने आईपीएल में 2 सेंचुरी ठोकी हैं.

हैदराबाद ने जीता था टॉस

हैदराबाद की टीम ने मुकाबले में टॉस जीतकर मेजबान टीम को पहले बैटिंग का न्यौता दे दिया. पिछले मैच में गोल्डन डक हुए वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में नहीं चूके. उन्होंने महज 15 गेंद में अर्धशतक ठोका और इसके बाद महज 36 गेंद में शतक पूरा कर अपना पिछला रिकॉर्ड सलामत रखा. पिछले साल वैभव ने 14 साल की उम्र में 35 गेंद में शतकीय पारी खेली थी. वैभव के बल्ले से 103 रन की पारी में 12 छक्के और 5 चौके देखने को मिले.

वैभव के नाम ये रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी पहले ही आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक ठोकने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. इसके अलावा सबसे कम उम्र में आईपीएल शतक का रिकॉर्ड भी उनके ही नाम है. पिछले सीजन क्रिस गेल का रिकॉर्ड बाल-बाल बचा जिन्होंने 30 गेंद में सेंचुरी ठोकी थी. वैभव इससे चूक गए, हालांकि अभी भी मानों वैभव उस रिकॉर्ड का पीछा करते दिखते हैं.

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राजस्थान की धुआंधार बैटिंग

राजस्थान की टीम को अच्छे टोटल तक पहुंचाने के लिए वैभव ने अपने विस्फोटक शतक से नींव रख दी थी. बाकी काम ध्रुव जुरेल ने 51 रन की पारी से अपना योगदान दिया. इन पारियों की बदौलत राजस्थान की टीम 220+ टोटल बोर्ड पर लगाने में कामयाब हुई. हैदराबाद की टीम में इस मुकाबले में पैट कमिंस की वापसी हुई, इस दिग्गज गेंदबाज को भी वैभव ने शानदार छक्का जमाया.