Advertisement
trendingNow12959131
Hindi Newsक्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी को अब उपकप्तान कहिए! विस्फोटक बल्लेबाज का हुआ प्रमोशन, इस टीम ने किया ऐलान

14 साल के उभरते भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) को आगामी सीजन के लिए बिहार की रणजी ट्रॉफी टीम का उप-कप्तान (Vice-Captain) नियुक्त किया गया है. रणजी ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 12, 2025, 11:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैभव सूर्यवंशी को अब उपकप्तान कहिए! विस्फोटक बल्लेबाज का हुआ प्रमोशन, इस टीम ने किया ऐलान

14 साल के उभरते भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) को आगामी सीजन के लिए बिहार की रणजी ट्रॉफी टीम का उप-कप्तान (Vice-Captain) नियुक्त किया गया है. रणजी ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है. अपनी विस्फोटक बैटिंग के चलते 14 साल की उम्र में क्रिकेट जगत की नई सनसनी बने वैभव रणजी ट्रॉफी सीजन के पहले दो मैचों के लिए कप्तान साकिबुल गनी के उपकप्तान के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे.

वैभव सूर्यवंशी बने उपकप्तान

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने वैभव सूर्यवंशी को रणजी टॉफी 2025-26 के शुरुआती दो मुकाबलों के लिए टीम का उपकप्तान बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. प्लेट ग्रुप में मौजूद बिहार टीम अपना पहला मैच पटना में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेलेगी, जिसके बाद वह 25 अक्टूबर से नाडियाड में मणिपुर का सामना करेगी. बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हाल ही में भारतीय अंडर-19 टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटे हैं, जहां उसने जबरदस्त प्रदर्शन किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

बल्ले से धमाल मचा रहे विबाह

वैभव सूर्यवंशी बल्ले से धमाल मचा रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत की अंडर-19 टीम के लिए खेलते हुए उन्होंने रनों का अंबार लगाया. ब्रिस्बेन में पहले यूथ टेस्ट में वैभव ने महज 78 गेंदों पर शतक जड़ा. ऑस्ट्रेलिया में हुई मल्टी-डे सीरीज में वह दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया. उन्होंने तीन पारियों में कुल 133 रन बनाए. इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूथ वन-डे मैचों में सूर्यवंशी ने तीन मैचों में 124 रन बनाए (जो तीसरा सबसे ज्यादा स्कोर था), जिसमें एक 68 गेंदों में 70 रन की पारी भी शामिल थी.

पहले दो मैच के लिए बिहार रणजी ट्रॉफी टीम 

सकीबुल गनी (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (उपकप्तान), पीयूष कुमार सिंह, भाष्कर दुबे, अर्नव किशोर, आयुष लोहारुका, बिपिन सौरभ, अमोद यादव, नवाज खान, साकिब हुसैन, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सचिन कुमार सिंह, हिमांशु सिंह, खालिद आलम, सचिन कुमार.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Vaibhav SuryavanshiVaibhav Suryavanshi Vice Captain

Trending news

पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, 12 लोग घायल
West Bengal
पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, 12 लोग घायल
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
Kerala
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
aap
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
Jammu Kashmir
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
Balwant Rai Parekh
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
Gujarat News in Hindi
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
P Chidambaram
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
haryana
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
कहीं पर सूखा तो कहीं गर्मी..अगर न होता हिमालय तो इन देशों में हो जाती पानी की किल्लत
Effect of Himalayas
कहीं पर सूखा तो कहीं गर्मी..अगर न होता हिमालय तो इन देशों में हो जाती पानी की किल्लत
महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया? मुत्ताकी ने बताई असली बात
Taliban
महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया? मुत्ताकी ने बताई असली बात