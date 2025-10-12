वैभव सूर्यवंशी को अब उपकप्तान कहिए! विस्फोटक बल्लेबाज का हुआ प्रमोशन, इस टीम ने किया ऐलान

14 साल के उभरते भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) को आगामी सीजन के लिए बिहार की रणजी ट्रॉफी टीम का उप-कप्तान (Vice-Captain) नियुक्त किया गया है. रणजी ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है. अपनी विस्फोटक बैटिंग के चलते 14 साल की उम्र में क्रिकेट जगत की नई सनसनी बने वैभव रणजी ट्रॉफी सीजन के पहले दो मैचों के लिए कप्तान साकिबुल गनी के उपकप्तान के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे.

वैभव सूर्यवंशी बने उपकप्तान

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने वैभव सूर्यवंशी को रणजी टॉफी 2025-26 के शुरुआती दो मुकाबलों के लिए टीम का उपकप्तान बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. प्लेट ग्रुप में मौजूद बिहार टीम अपना पहला मैच पटना में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेलेगी, जिसके बाद वह 25 अक्टूबर से नाडियाड में मणिपुर का सामना करेगी. बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हाल ही में भारतीय अंडर-19 टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटे हैं, जहां उसने जबरदस्त प्रदर्शन किया.

बल्ले से धमाल मचा रहे विबाह

वैभव सूर्यवंशी बल्ले से धमाल मचा रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत की अंडर-19 टीम के लिए खेलते हुए उन्होंने रनों का अंबार लगाया. ब्रिस्बेन में पहले यूथ टेस्ट में वैभव ने महज 78 गेंदों पर शतक जड़ा. ऑस्ट्रेलिया में हुई मल्टी-डे सीरीज में वह दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया. उन्होंने तीन पारियों में कुल 133 रन बनाए. इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूथ वन-डे मैचों में सूर्यवंशी ने तीन मैचों में 124 रन बनाए (जो तीसरा सबसे ज्यादा स्कोर था), जिसमें एक 68 गेंदों में 70 रन की पारी भी शामिल थी.

पहले दो मैच के लिए बिहार रणजी ट्रॉफी टीम

सकीबुल गनी (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (उपकप्तान), पीयूष कुमार सिंह, भाष्कर दुबे, अर्नव किशोर, आयुष लोहारुका, बिपिन सौरभ, अमोद यादव, नवाज खान, साकिब हुसैन, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सचिन कुमार सिंह, हिमांशु सिंह, खालिद आलम, सचिन कुमार.