VIDEO: चेस्टर-ले-स्ट्रीट में छक्के-चौकों की बरसात...मैच से पहले Vaibhav Suryavanshi ने की जमकर धुनाई

Vaibhav Suryavanshi Net Practice Video: भारतीय क्रिकेट के 15 साल के 'वंडर बॉय' वैभव सूर्यवंशी इस वक्त चर्चा में हैं. टीम में शामिल किए जाने के बाद अब उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू की मांग तेज है. आयरलैंड दौरे पर वो बेंच पर रहे, अब इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में उनका डेब्यू का इंतजार खत्म हो सकता है, लेकिन यह किस मुकाबले में होगा, ये कहना मुश्किल है. चेस्टर-ले-स्ट्रीट में होने वाले पहले टी20I से पहले वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बैटिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.
दरअसल, स्टार स्पोर्ट्स ने सोशल मीडिया पर वैभव सूर्यवंशी का एक 22 सेकेंड का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो नेट्स पर गजब की लय में दिखाई दे रहे हैं. सूर्यवंशी ने भारतीय मुख्य गेंदबाजों और थ्रो-डाउन स्पेशलिस्ट्स के खिलाफ काफी देर तक पसीना बहाया. शुरुआत में कुछ खूबसूरत ग्राउंड शॉट्स खेलने के बाद जैसे ही वह सेट हुए, उन्होंने नेट्स पर हवाई फायर करना शुरू कर दिया और छक्के-चौकों की बरसात कर दी.
बाएं हाथ के वैभव की तूफानी बल्लेबाजी का ये वीडियो देखने के बाद फैंस के बीच उन्हें तुरंत प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की मांग तेज हो गई है. इंग्लैंड की उछाल भरी पिचों पर वैभव सूर्यवंशी का यह कॉन्फिडेंस साफ इशारा कर रहा है कि जब भी इस खिलाड़ी को इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिलेगा, मैदान पर रनों का तूफान आना तय है.
आयरलैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को बेंच पर ही बैठना पड़ा था. अब सवाल यह है कि क्या इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें डेब्यू का मौका मिलेगा? इस पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैच से ठीक पहले एक बड़ा बयान देकर सस्पेंस बढ़ा दिया है.
अय्यर ने कहा, 'हम आयरलैंड के खिलाफ खेलने वाली प्लेइंग इलेवन में तुरंत बड़ा बदलाव करने के मूड में नहीं हैं. जिन खिलाड़ियों ने हमें टी20 वर्ल्ड कप जिताया है, उनका कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए उन्हें लगातार मौके देना बेहद जरूरी है.' कप्तान अय्यर के इस बयान से साफ है कि इस सीरीज के शुरुआती मैचों में सूर्यवंशी का डेब्यू न हो, लेकिन आखिरी के दो मैचों में वो नजर आ सकते हैं.
वैभव सूर्यवंशी बढ़िया फॉर्म में हैं. उन्होंने IPL 2026 में कोहराम मचाया था. राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपनिंग करते हुए 15 साल के इस बल्लेबाज ने 776 रन कूटकर ऑरेंज कैप जीती थी. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 237.30 का रहा और उन्होंने रिकॉर्ड 72 छक्के जड़े थे. IPL के ठीक बाद इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए श्रीलंका में ट्राई सीरीज के फाइनल मुकाबले में सूर्यवंशी ने महज 29 गेंदों में 94 रनों की आतिशी पारी खेलकर भारत को चैंपियन बनाया था. यही वजह है कि उनके डेब्यू की मांग तेज है.