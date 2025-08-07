इधर बोल रहा बल्ला, उधर बढ़ रही नेटवर्थ, महज 14 की उम्र में करोड़पति बन चुके हैं वैभव सूर्यवंशी
इधर बोल रहा बल्ला, उधर बढ़ रही नेटवर्थ, महज 14 की उम्र में करोड़पति बन चुके हैं वैभव सूर्यवंशी

4 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी करोड़पति बन चुके हैं. उन्होंने अपने डेब्यू IPL सीजन ही शानदार प्रदर्शन कर खूब सुर्खियां बटोरी. आइए जानते हैं वैभव सूर्यवंशी की नेटवर्थ के बारे में.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 07, 2025, 11:28 PM IST
Vaibhav Suryavanshi Networth
Vaibhav Suryavanshi Networth

IPl 2025 की  शुरुआत से ही एक नाम की चर्चा जोरों शोरों पर थी. टूर्नामेंट खत्म लेकिन इस खिलाड़ी के बारे में लोग बातें करते दिख रहे थे. हम बात कर रहे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बिहार के वैभव सूर्यवंशी के बारे में. महज 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी करोड़पति बन चुके हैं. उन्होंने अपने डेब्यू IPL सीजन ही शानदार प्रदर्शन कर खूब सुर्खियां बटोरी. आइए जानते हैं वैभव सूर्यवंशी की नेटवर्थ के बारे में.

वैभव सूर्यवंशी की नेटवर्थ

आईपीएल 2025 की ऑक्शन में जब वैभव सूर्यवंशी का नाम आया तो सबके होश उड़ गए. टीमें उन्हें खरीदने के होड़ में लग गई लेकिन, अंत में बाजी राजस्थान रॉयल्स ने मारी. राजस्थान ने वैभव को 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा था. उनकी कमाई मैच फीस और विज्ञापन से होती है. महज 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी करोड़ों के मालिक बन चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट्स कि मानें तो वैभव सूर्यवंशी की नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए के आसपास है. 

वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार IPL डेब्यू

वैभव सूर्यवंशी ने अपने आईपीएल करियर की शानदार अंदाज में आगाज करते हुए पहली गेंद पर छक्का जड़ा था. वैभव ने लखनऊ सुपरजाइंट्स के खिलाफ अपने करियर का पहला मैच खेला था. वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ धमाकेदार पारी खेलते हुए मात्र 35 गेंदों शतक ठोक दिया था. IPL में सबसे तेज शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज बने. 

वैभव के पास है टाटा कर्व कार 
वैभव सूर्यवंशी ने साल 2025 आईपीएल मे शानदार प्रदर्शन कर सभी के दिलों में अपनी जगह बनाई. वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट दर्ज करने पर टाटा कर्व जीती. वैभव ने महज 7 आईपीएल पारियों में 206.55 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से  252 रन बना डाले. वैभव ने IPL 2025 में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के मामले में वेस्टइंडीज के खूंखार बल्लेबाज निकोलस पूरन और अभिषेक शर्मा को इस मामले में पीछे छोड़ दिया. वैभव जिस तरह से नाम कमा रहे हैं. वो दिन दूर नहीं जब उनके पास विज्ञापनों की लाइन लगेगी. साथ ही जिस तरह की बल्लेबाजी वे कर रहे हैं टीम इंडिया में उनका डेब्यू दूर नहीं है. 

 

 

अभय तिवारी

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

