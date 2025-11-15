Advertisement
trendingNow13004536
Hindi Newsक्रिकेट

अब T20 में वैभव सूर्यवंशी को याद रखेगी दुनिया... बना दिया ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, बड़े-बड़े सूरमा भी नहीं कर पाए ये कमाल

Vaibhav Suryavanshi new world Record: टी20 क्रिकेट के इतिहास में वैभव ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने वो कमाल कर दिखाया, जो ना आज से पहले कभी हुआ था ना किसी ने सोचा था. लेकिन 14 साल के वैभव ने जब ये रिकॉर्ड बनाया तो दुनिया हैरान रह गई. इतनी कम उम्र में उनकी विस्फोटक बैटिंग का नजारा देख सभी हैरान थे.

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 15, 2025, 09:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vaibhav Suryavanshi new world Record
Vaibhav Suryavanshi new world Record

Vaibhav Suryavanshi new world Record: टी20 क्रिकेट का इतिहास उठाकर देखें तो इस फॉर्मेट में कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड टूटे और बने, लेकिन जो कमाल 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने कर दिखाया है, वो आज तक दुनिया में कोई नहीं कर सका था. इतनी कम उम्र में उन्होंने जो कमाल किया है उससे फैंस, खिलाड़ी, एक्सपर्ट सब हैरान रह गए. 14 नवंबर के दिन दोहा में यूएई के गेंदबाजों पर वो कहर बनकर टूटे. उनकी विस्फोटक बैटिंग का असर ऐसा था कि गेंदबाज समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है.

दोहा में खेले जा रहे एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के पहले ही मैच में वैभव ने टी20 क्रिकेट इतिहास का नया अध्याय लिख दिया. उन्होंने 17 बॉल पर फिफ्टी, 32 पर शतक पूरा किया और 42 बॉल पर 144 रन बनाकर वापस लौटे. उनके बल्ले से 15 छक्के और 11 चौके निकले. ये पारी कई मायनों में ऐतिहासिक रही. महज 14 साल की उम्र में वैभव ने अपने टी20 करियर का दूसरा शतक ठोका. इससे पहले वो आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 38 बॉल पर शतक ठोक चुके थे.

वैभव सूर्यवंशी का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है?

भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी अब टी20 क्रिकेट इतिहास में 32 या उससे कम गेंद में 2 शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं. यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो पहले कोई भी दिग्गज खिलाड़ी नहीं कर पाया था. वैभव ने यूएई के खिलाफ 32 बॉल पर सेंचुरी ठोकी. इससे पहले आईपीएल 2025 में उन्होंने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए शतक जड़ा था.

मैच कहां हुआ?

अगर मैच की बात कर ली जाए तो  एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में इंडिया ए अपना पहला मैच जितेश शर्मा की कप्तानी में खेलने उतरी थी. कतर की राजधानी दोहा में चल रहे इस टूर्नामेंट के पहले ही मैच में भारतीय टीम ने 148 रनों से बड़ी जीत दर्ज की. भारत ए के ओपनिंग बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए 42 गेंदों में 144 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली. टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 297 रन किए थे फिर यूएई को 149 रनों पर रोक दिया. इस तरह भारतीय टीम 148 रनों से बड़ी जीत दर्ज करने में सफल रही.

ये भी पढ़ें: 14 की उम्र और तबाही मचाने वाली बैटिंग, टीम इंडिया में डेब्यू के हकदार हैं वैभव सूर्यवंशी, क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मिलेगा मौका?

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Vaibhav Suryavanshi

Trending news

क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
Bihar election results 2025
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
Indian politics
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
Chirag Paswan
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई
Weather
फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली के बाद नौगाम! 100 घंटों के अंदर दूसरा बड़ा धमाका; सामने आया डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज का मालदीव कनेक्शन
Nowgam Blast
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली के बाद नौगाम! 100 घंटों के अंदर दूसरा बड़ा धमाका; सामने आया डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज का मालदीव कनेक्शन
आतंकी उमर का पुलवामा में घर उड़ा तो उमर-महबूबा को हुआ दर्द, कह दी खटकने वाली बात!
Omar Abdullah
आतंकी उमर का पुलवामा में घर उड़ा तो उमर-महबूबा को हुआ दर्द, कह दी खटकने वाली बात!
कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त ब्लास्ट, 9 की मौत, 29 घायल
Kashmir
कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त ब्लास्ट, 9 की मौत, 29 घायल
DNA: सूत्रधार या सूत्रहार? बिहार ने चूर किया प्रशांत किशोर का अहंकार
Prashant Kishor
DNA: सूत्रधार या सूत्रहार? बिहार ने चूर किया प्रशांत किशोर का अहंकार
DNA: बिहार चुनाव में नीतीश ने खुद को बीमार बताने वालों का किया इलाज
DNA
DNA: बिहार चुनाव में नीतीश ने खुद को बीमार बताने वालों का किया इलाज
चुनावों में कभी 20% से ऊपर नहीं गया स्ट्राइक रेट, कांग्रेस को कैसे जिताएंगे राहुल
bihar chunav 2025
चुनावों में कभी 20% से ऊपर नहीं गया स्ट्राइक रेट, कांग्रेस को कैसे जिताएंगे राहुल