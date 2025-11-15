अब T20 में वैभव सूर्यवंशी को याद रखेगी दुनिया... बना दिया ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, बड़े-बड़े सूरमा भी नहीं कर पाए ये कमाल

Vaibhav Suryavanshi new world Record: टी20 क्रिकेट का इतिहास उठाकर देखें तो इस फॉर्मेट में कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड टूटे और बने, लेकिन जो कमाल 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने कर दिखाया है, वो आज तक दुनिया में कोई नहीं कर सका था. इतनी कम उम्र में उन्होंने जो कमाल किया है उससे फैंस, खिलाड़ी, एक्सपर्ट सब हैरान रह गए. 14 नवंबर के दिन दोहा में यूएई के गेंदबाजों पर वो कहर बनकर टूटे. उनकी विस्फोटक बैटिंग का असर ऐसा था कि गेंदबाज समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है.

दोहा में खेले जा रहे एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के पहले ही मैच में वैभव ने टी20 क्रिकेट इतिहास का नया अध्याय लिख दिया. उन्होंने 17 बॉल पर फिफ्टी, 32 पर शतक पूरा किया और 42 बॉल पर 144 रन बनाकर वापस लौटे. उनके बल्ले से 15 छक्के और 11 चौके निकले. ये पारी कई मायनों में ऐतिहासिक रही. महज 14 साल की उम्र में वैभव ने अपने टी20 करियर का दूसरा शतक ठोका. इससे पहले वो आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 38 बॉल पर शतक ठोक चुके थे.

वैभव सूर्यवंशी का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है?

भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी अब टी20 क्रिकेट इतिहास में 32 या उससे कम गेंद में 2 शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं. यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो पहले कोई भी दिग्गज खिलाड़ी नहीं कर पाया था. वैभव ने यूएई के खिलाफ 32 बॉल पर सेंचुरी ठोकी. इससे पहले आईपीएल 2025 में उन्होंने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए शतक जड़ा था.

मैच कहां हुआ?

अगर मैच की बात कर ली जाए तो एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में इंडिया ए अपना पहला मैच जितेश शर्मा की कप्तानी में खेलने उतरी थी. कतर की राजधानी दोहा में चल रहे इस टूर्नामेंट के पहले ही मैच में भारतीय टीम ने 148 रनों से बड़ी जीत दर्ज की. भारत ए के ओपनिंग बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए 42 गेंदों में 144 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली. टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 297 रन किए थे फिर यूएई को 149 रनों पर रोक दिया. इस तरह भारतीय टीम 148 रनों से बड़ी जीत दर्ज करने में सफल रही.

